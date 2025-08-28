RCB के इस खिलाड़ी ने कर दिखाया असंभव – 1 गेंद पर 22 रन बनाकर इतिहास रचा, लोग बोले- ये कैसे हुआ?

Romario Shepherd Hit Three Sixes in CPL 2025: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 में उस समय रोमांचक नजारा देखने को मिला, जब वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड (Romario Shepherd) ने एक ही गेंद पर लगातार तीन छक्के जड़ दिए. इस हैरान करने वाले ओवर में कुल 22 रन बने, जिससे स्टेडियम दर्शकों के शोर से गूंज उठा,इस दौरान जमैका के तेज गेंदबाज ओशाने थॉमस (Oshane Thomas) इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, क्योंकि वे एक ही गेंद पर 22 रन देने वाले पहले गेंदबाज बन गए ।

इतिहास में दर्ज हुआ रोमारियो शेफर्ड का अनोखा रिकॉर्ड

कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 में क्रिकेट प्रेमियों ने ऐसा नजारा देखा, जिसे याद करके लोग सालों तक चर्चा करेंगे। मैच की पहली पारी के 15वें ओवर में जमैका के तेज गेंदबाज ओशेन थॉमस ने क्रिकेट इतिहास का सबसे अजीब और हैरान करने वाला ओवर फेंका।ओवर की तीसरी गेंद नो-बॉल थी। इसके बाद उन्होंने एक वाइड डाल दी। थॉमस का दबाव यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि अगली दो गेंदें भी नो-बॉल रहीं और वेस्टइंडीज़ के ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड ने दोनों पर गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। इस तरह दोनों गेंदों पर कुल 7-7 रन बने।इतना सब होने के बाद आखिरकार थॉमस ने आखिरी गेंद फेंकी जिसपर शेफर्ड ने एक और छक्का उड़ाकर इतिहास रच दिया।

क्रिकेट इतिहास का अनोखा रिकार्ड एक ओवर में 33 रन

कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 का एक मुकाबला ऐसा रहा, जिसने क्रिकेट फैंस को झकझोर कर रख दिया। ओशाने थॉमस ने एक ही गेंद पर 22 रन लुटाकर क्रिकेट में ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जो शायद ही कभी टूटा पाए, 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुरू हुआ ड्रामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। नो-बॉल, वाइड और लगातार छक्कों की बरसात जिससे पूरा ओवर 33 रनों का बन गया ।इस मैच रोमारियो शेफर्ड ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों पर 73 रन ठोक दिए। उनकी विस्फोटक पारी की बदौलत गयाना अमेजॉन वॉरियर्स (GAW) ने निर्धारित 20 ओवरों में 203 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया।

शेफर्ड की तूफानी बल्लेबाजी

कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 में रोमारियो शेफर्ड का बल्ला जमकर बोला। सातवें नंबर पर उतरकर उन्होंने 34 गेंदों में नाबाद 73 रन ठोक दिए। उनकी पारी में 5 चौके और 7 छक्के शामिल इनकी पारी के वजह से गयाना अमेजॉन वॉरियर्स (GAW) ने 203 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। शेफर्ड इस साल IPL में भी चर्चा में आए थे। RCB की ओर से CSK के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था, जो IPL इतिहास का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा।