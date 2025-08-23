2027 ODI Word Cup के वेन्यू का ऐलान, तीन देशों के इन शहरों में खेले जाएंगे सारे मैच

2027 ODI World Cup Venue Announced: 2027 वनडे विश्व कप के आयोजन स्थलों की घोषणा कर दी गई है। दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया दो साल बाद होने वाले विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे। टूर्नामेंट में कुल 54 मैच खेले जाएँगे, जिनमें से 44 मैचों की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा, जबकि शेष 10 मैच ज़िम्बाब्वे और नामीबिया को सौंपे गए हैं। विश्व कप टूर्नामेंट अक्टूबर-नवंबर 2027 में खेला जाएगा।

मैदानों की घोषणा

जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, केप टाउन, डरबन, गेकेबारा, ब्लोमफोंटेन, ईस्ट लंदन और पार्ल को 2027 वनडे विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना गया है। आयोजन स्थल की घोषणा के साथ ही, विश्व कप टूर्नामेंट के लिए एक स्थानीय आयोजन समिति का भी गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कैबिनेट मंत्री ट्रेवर मैनुअल होंगे। 2003 के बाद यह दूसरी बार होगा जब दक्षिण अफ्रीका और ज़िम्बाब्वे वनडे विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे। नामीबिया पहली बार विश्व कप टूर्नामेंट का मेज़बान बना है।

भारत के स्टेडियम से छिनी ODI World Cup की मेजबानी! ICC के नए शेड्यूल से भारत के मैचों में हुआ बदलाव

2027 विश्व कप का प्रारूप क्या होगा?

2027 विश्व कप में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी, सात-सात टीमों के दो ग्रुप बनाए जाएँगे। दोनों ग्रुप में शीर्ष-3 देश सुपर-6 चरण में पहुँचेंगे। वर्ष 2003 में भी इसी तरह का प्रारूप अपनाया गया था। मेज़बान होने के नाते, दक्षिण अफ्रीका और ज़िम्बाब्वे को विश्व कप में सीधा प्रवेश मिल गया है, लेकिन तीसरे मेज़बान नामीबिया के पास आईसीसी की सदस्यता नहीं है, इसलिए उसे क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट के ज़रिए विश्व कप में जगह पक्की करनी होगी। पिछला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, जिसने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारत को 6 विकेट से हराया था।

Virat Kohli Rohit Sharma Net Worth: करोड़ों को सैलरी, स्पॉन्सरशिप डील्स और… होश उड़ा देगी विराट कोहली और रोहित की नेटवर्थ, जानिए कौन है सबसे…