मैं हैरान था… 2019 World Cup के सेमीफाइनल में MS Dhoni की धीमी बल्लेबाजी पर लॉकी फर्ग्यूसन का हैरान करने वाला बयान

Lockie Ferguson on MS Dhoni: एक समय भारत को 31 गेंदों में 52 रनों की ज़रूरत थी, तभी धोनी ने गेंद छोड़ दी, जिससे प्रशंसक और फर्ग्यूसन दोनों ही दंग रह गए।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 27, 2025 20:21:00 IST

MS Dhoni 2019 World Cup (Image Credit- X/@AdvAbhinavMisra)
MS Dhoni 2019 World Cup: न्यूज़ीलैंड के तेज़ गेंदबाज़ लॉकी फर्ग्यूसन ने भारत के खिलाफ 2019 विश्व कप सेमीफाइनल के एक अहम पल को याद किया है—जब एमएस धोनी ने एक तनावपूर्ण रन चेज़ के बीच में गेंद छोड़ दी थी। ओल्ड ट्रैफर्ड में दबाव ज़्यादा था और भारत 240 रनों का पीछा कर रहा था, ऐसे में धोनी के कंधे पर हाथ रखकर खेलने के फ़ैसले ने फर्ग्यूसन को भी हैरान कर दिया।

ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी के बाद भारत का स्कोर 5-2 और फिर 24-4 हो गया था, जिससे भारत की पारी पहले ही मुश्किल में पड़ चुकी थी। रवींद्र जडेजा और धोनी की जुझारू 77 रनों की पारी ने कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन काम अभी भी मुश्किल था। एक समय भारत को 31 गेंदों में 52 रनों की ज़रूरत थी, तभी धोनी ने गेंद छोड़ दी, जिससे प्रशंसक और फर्ग्यूसन दोनों ही दंग रह गए। अतीत को याद करते हुए, फर्ग्यूसन ने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह अनुभवी खिलाड़ी ऐसे पल में गेंद छोड़ देगा।

मैं हैरान था, क्योंकि…

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक फर्ग्यूसन ने क्रिकट्रैकर को बताया-“मुझे याद नहीं कि उस समय उन्हें किस लक्ष्य का पीछा करना था, लेकिन मुझे पता था कि उन्हें कुछ रन बनाने होंगे। योजना यह थी कि गेंदबाज़ी की जाए और देखा जाए कि एमएस अंडरकट करते है या नहीं, और उन्होंने गेंद छोड़ दी। इसलिए मैं हैरान था क्योंकि स्वाभाविक रूप से, जब आप गेंदबाज़ी करते हैं, तो आप रनों को रोकने की कोशिश करते हैं, और फिर जब कोई बल्लेबाज़ गेंद छोड़ देता है तो यह अच्छा लगता है।”

मुकाबला और भी कड़ा हो गया। 12 गेंदों पर 31 रनों की ज़रूरत थी, धोनी ने डीप बैकवर्ड पॉइंट पर अपनी ख़ास अपर कट लगाई, जिससे फर्ग्यूसन की गेंद छह रन के लिए चली गई और दबाव फिर से गेंदबाज़ पर आ गया। फर्ग्यूसन ने खुलासा किया कि अगली गेंद पर भी वह उसी रणनीति पर कायम रहे, लेकिन इस बार धोनी ने इसे फिर से बखूबी अंजाम दिया।

‘धोनी को आउट करना बहुत अच्छा साबित हुआ’ 

उन्होंने आगे कहा- “मुझे लगता है कि अगले ओवर में, पहली गेंद पर, मैंने फिर कोशिश की, और उसने गेंद को बाउंड्री के पार छह रन के लिए पहुँचा दिया। तो दूसरी बार भी यह योजना लगभग काम कर गई। लेकिन उस मैच में धोनी को आउट करना और निश्चित रूप से, सेमीफाइनल में जीत हासिल करना अच्छा था।”

एक साल बाद, धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अपने अंतरराष्ट्रीय संन्यास की पुष्टि की, जिससे उनके शानदार करियर का अंत हो गया। फिर भी, वह इंडियन प्रीमियर लीग में प्रेरणा देते रहे हैं, और चेन्नई सुपर किंग्स को 2021 और 2023 की जीत सहित पाँच खिताब दिलाए हैं।

