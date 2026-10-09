IND vs WI 2nd T20I Live Streaming: भारत-वेस्टइंडीज मैच कब और कहां देखें लाइव? जानें पूरी डिटेल

India vs West Indies 2nd T20i: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार, 9 अक्टूबर को खेला जाएगा। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में होने वाले इस मैच में टीम इंडिया की नजरें अपनी बढ़त मजबूत करने पर होंगी, जबकि वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से उतरेगी।

लखनऊ में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारत ने जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी। ऐसे में दूसरे मैच का नतीजा दोनों टीमों के लिए अहम रहने वाला है। क्रिकेट फैंस मुकाबले को टीवी और मोबाइल पर लाइव देख सकेंगे।

IND vs WI 2nd T20I: कब शुरू होगा मैच

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 को खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। टॉस शाम 6:30 बजे निर्धारित है।

कहां खेला जाएगा भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टी20

यह मुकाबला झारखंड की राजधानी रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा। यह मैदान पहले भी भारत के कई अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की मेजबानी कर चुका है। रात में होने वाले मैच में टॉस की भूमिका भी अहम हो सकती है, क्योंकि उसके बाद टीमें पिच और परिस्थितियों को देखते हुए अपनी रणनीति तय करेंगी।

टीवी पर कहां देखें लाइव टेलीकास्ट

भारत में मैच का सीधा प्रसारण Star Sports Network पर किया जाएगा। दर्शक उपलब्धता के अनुसार Star Sports के संबंधित टीवी चैनलों पर मुकाबला देख सकते हैं।

मोबाइल और ऑनलाइन कहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग

जो दर्शक टीवी के सामने नहीं बैठ सकते, वे भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट परदेख सकते हैं। ऑनलाइन देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध लॉगिन और सब्सक्रिप्शन की शर्तें लागू हो सकती हैं।

फ्री में कहा देखे मैच

भारत और वेस्ट इंडीज का दूसरा मैच फ्री मे देखने के लिए आपको DD स्पोर्ट्स का कनेक्शन करवाना पड़ेगा.

IND vs WI 2nd T20I: जरूरी जानकारी एक नजर में

मैच: भारत बनाम वेस्टइंडीज, दूसरा टी20 इंटरनेशनल

तारीख: शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026

टॉस: शाम 6:30 बजे (IST)

मैच शुरू: शाम 7:00 बजे (IST)

मैदान: JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची

टीवी टेलीकास्ट: Star Sports Network

लाइव स्ट्रीमिंग: JioHotstar ऐप और वेबसाइट



भारत की नजरें बढ़त मजबूत करने पर

पहले मुकाबले में जीत के बाद भारतीय टीम आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी। कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में टीम सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर, वेस्टइंडीज के लिए यह मुकाबला वापसी का मौका है। टीम को सीरीज बराबर करने के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों विभागों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

अब देखना होगा कि रांची में भारत अपनी जीत की लय बरकरार रख पाता है या वेस्टइंडीज मुकाबला जीतकर सीरीज में बराबरी करता है।