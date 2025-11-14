Live

Sonpur Chunav Result 2025 LIVE: क्या सोनपूर में इस बार BJP मारेगी बाजी, जानें क्या है सोनपुर विधानसभा सीट का हाल?

Sonpur Bihar Election Result 2025 LIVE Updates:  बिहार की सोनपुर विधानसभा सीट के लिए 06-11-2025 को मतदान हुआ था. सोनपुर विधानसभा सीट पर इस बार BJP ने Vinay Kumar Singh को उम्मीदवार बनाया. वहीं RJD ने Dr Ramanuj Prasad को उम्मीदवार बनाया. सोनपुर सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम में RJD के Dr. Ramanuj Prasad ने जीत हासिल की थी. सोनपुर सीट पर हार जीत का अंतर 6686 वोट का रहा था. चुनाव में उन्होंने BJP उम्मीदवार Vinay Kumar Singh को हराया था. सोनपुर में 2020 के चुनाव में 58.96% मतदान हुआ था. चुनाव में 43.11% वोट पाकर RJD नंबर 1 रही थी.

    Bihar Sonpur Vidhan Sabha Election Result 2025: सोनपुर विधानसभा सीट से कौन है BJP का उम्मीदवार?

    Bihar Sonpur Vidhan Sabha Election Result 2025: सोनपुर विधानसभा सीट पर इस बार BJP ने Vinay Kumar Singh को उम्मीदवार बनाया. वहीं RJD ने Dr Ramanuj Prasad को उम्मीदवार बनाया.

