PM Modi Somnath Swabhiman Parv Live: पीएम मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में लेंगे हिस्सा, निकलेगा 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस

🕒 Updated: January 11, 2026 08:43:12 AM IST

PM Modi Gujarat Somnath Swabhiman Parv Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं. इसी कड़ी में पीएम मोदी शनिवार को सोमनाथ पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ. पीएम मोदी आज (रविवार) सुबह लगभग 9.45 बजे शौर्य यात्रा में भाग लेंगे. यह एक औपचारिक शोभायात्रा है, जो सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित की जाती है.

शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकलेगा, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक होगा. इसके बाद, लगभग 10.15 बजे प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना करेंगे. पीएम मोदी लगभग 11 बजे सोमनाथ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे.

इससे पहले शनिवार की शाम को गुजरात के सोमनाथ मंदिर में श्री सोमनाथ ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना की. साथ ही उन्होंने ओंकार मंत्र का जाप किया.

श्री सोमनाथ ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक में मंदिर परिसर के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, तीर्थयात्रियों की सुविधाओं में सुधार और सोमनाथ को और अधिक आकर्षक तीर्थस्थल बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस बैठक की जानकारी साझा करते हुए लिखा, “सोमनाथ में मैंने श्री सोमनाथ ट्रस्ट की एक मीटिंग की अध्यक्षता की. हमने मंदिर परिसर में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन से जुड़े अलग-अलग पहलुओं और सोमनाथ की तीर्थयात्रा को और भी यादगार बनाने के तरीकों पर चर्चा की.”

इसके बाद पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना की और ओंकार मंत्र का जाप किया. उन्होंने इसकी तस्वीर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “ॐ हमारे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों और वेदांत का सार है. ॐ ही ध्यान का मूल है, और योग का आधार है. ॐ ही साधना में साध्य है. ॐ ही शब्द ब्रह्म का स्वरूप है. ॐ से ही हमारे मंत्र प्रारंभ एवं पूर्ण होते हैं. आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में 1000 सेकंड्स तक ओंकार नाद के सामूहिक उच्चार का सौभाग्य मिला. उसकी ऊर्जा से अंतर्मन स्पंदित और आनंदित हो रहा है. ॐ तत् सत्!!”

पीएम मोदी ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, “सोमनाथ में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, जो हमारी सभ्यता की हिम्मत का एक गौरवशाली प्रतीक है. यह यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान हुई है, जब पूरा देश सन् 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के हजार साल पूरे होने पर एक साथ आया है. गर्मजोशी से स्वागत के लिए लोगों का आभारी हूं.”

PM Modi Somnath Swabhiman Parv Live Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (रविवार) सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे. इस दौरान वे शौर्य यात्रा में भी भाग लेंगे, जिसमें 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकलेगा, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक होगा. इसके बाद, लगभग 10.15 बजे प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना करेंगे.

  • 08:40 (IST) 11 Jan 2026

    सोमनाथ शाश्वत दिव्यता की एक ज्योति के रूप में खड़ा है- पीएम मोदी

    पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार की सुबह एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें लिखा- "सोमनाथ शाश्वत दिव्यता की एक ज्योति के रूप में खड़ा है. इसकी पवित्र उपस्थिति पीढ़ियों से लोगों का मार्गदर्शन करती आ रही है. यहां कल के कार्यक्रमों की कुछ झलकियां हैं, जिनमें ओमकार मंत्र का जाप और ड्रोन शो शामिल हैं.

  • 08:04 (IST) 11 Jan 2026

    पीएम मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत सम्मान में बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र हर-हर महादेव का नारा लगाते और डमरू बजाते पहुंचे हैं. छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेंटिंग भी बनाई है, जो उनके स्वागत का प्रतीक है.

