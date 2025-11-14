Sitamarhi Chunav Result 2025 LIVE: सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर जोरदार चुनावी टक्कर, इस बार NDA या महागठबंधन?

Sitamarhi Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है. अब लोगों को बस रिजल्ट का इंतजार है. इस बार सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर राजद से राजद से सुनील कुशवाहा और भाजपा से सुनील कुमार पिंटू चुनावी मैदान में उतरे हैं. सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर 70.64% मतदान हुआ है. साल 2020 में इस सीट से भाजपा को जीत हासिल हुई थी. भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मिथिलेश कुमार ने राजद के सुनिल कुमार कुशवाहा को बड़े अंतर से मात दी थी. वहीं लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर ने इस सीट से जीत हासिल की थी.