Sitamarhi Chunav Result 2025 LIVE: सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर जोरदार चुनावी टक्कर, इस बार NDA या महागठबंधन?

🕒 Updated: November 14, 2025 07:44:45 AM IST

Sitamarhi Bihar Election Result 2025 LIVE Updates:  बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है. अब लोगों को बस रिजल्ट का इंतजार है. इस बार सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर राजद से राजद से सुनील कुशवाहा और भाजपा से सुनील कुमार पिंटू चुनावी मैदान में उतरे हैं. सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर 70.64% मतदान हुआ है. साल 2020 में इस सीट से भाजपा को जीत हासिल हुई थी. भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मिथिलेश कुमार ने  राजद के सुनिल कुमार कुशवाहा को बड़े अंतर से मात दी थी. वहीं लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर ने इस सीट से जीत हासिल की थी.  

Sitamarhi Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है. दो चरणों में बंपर वोटिंग के बाद अब सभी को रिजल्ट का इंतजार है. विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे.

  • 13:11 (IST) 14 Nov 2025

    Bihar Sitamarhi Vidhan Sabha Election Result 2025: बिहार में NDA और राष्ट्रीय जनता दल के बीच जबरदस्त टक्कर


    Sitamarhi Vidhan Sabha Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA और राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है. आज की नतीजे बिहार का भविष्य तय करेंगे. 

