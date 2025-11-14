Singheshwar (SC) Chunav Result 2025 LIVE: सिंहेश्वर की सीट पर फिर होगा महासंग्राम, क्या चंद्रहास चौपाल से बदला ले पाएंगे रमेश ऋषिदेव?

Singheshwar (SC) Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है. अब लोगों को बस रिजल्ट का इंतजार है. बिहार की सिंहेश्वर (एससी) सीट पर सभी की नजरें टिकी हैं. सिंहेश्वर (एससी) पर पहले चरण में चुनाए हुए थे. 2020 के चुनाव में आरजेडी के चंद्रहास चौपाल ने जदयू के रमेश ऋषिदेव को करीब मुकाबले में मात दी थी. इस बार भी सिंहेश्वर (एससी) सीट पर आरजेडी ने चंद्रहास चौपाल को ही चुनावी रण में उतारा है. इसके अलावा जेडीयू ने भी रमेश ऋषिदेव को एक बार फिर से मौका दिया है. ऐसे में इन दोनों के बीच एक बार फिर से कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. इस सीट से जन सुराज पार्टी ने प्रमोद कुमार राम को उतारा है, लेकिन कांटे की टक्कर तो RJD और JDU में ही देखने को मिलेगी. इस सीट पर कौन चल रहा है आगे और किसको हो रहा बड़ा नुकसान? यहां पर देखते रहें पल-पल का रुझान.

Singheshwar SC_Bihar Election 2025