Simri Bakhtiarpur Chunav Result 2025 LIVE: सिमरी बख्तियारपुर सीट पर त्रिकोणिय मुकाबला, किसकी होगी जीत?

🕒 Updated: November 14, 2025 07:21:21 AM IST

Simri Bakhtiarpur Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान पूरा हुआ है. इस बार मतदाताओं ने रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की है. सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा सीट पर पहले चरण में मतदान हुआ था. इस सीट पर जनता ने 65.72 प्रतिशत वोटिंग की थी. बख्तियारपुर विधान सभा सीट पर 23 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था. जिसमें से चुनाव आयोग ने केवल 19 का नामांकन एक्सेप्ट किया. एलजेपीआरवी ने संजय कुमार सिंह, आरजेडी की तरफ से यूसुफ सलीउद्दीन और जन सुराज पार्टी ने सुरेंद्र यादव चुनावी मैदान में है.

Simri Bakhtiarpur Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE Updates: सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर 2025 का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है. दोनों चरणों में मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है.

  • 20:17 (IST) 13 Nov 2025

    Bihar Simri Bakhtiarpur Vidhan Sabha Election Result 2025: सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना

    Simri Bakhtiarpur Vidhan Sabha Chunav Result 2025 : आज 8 बजे से मतगणना शुरू होने के बाद आने लगेगा. सभी 38 जिलों में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं. बिहार की 243 सीटों पर परिणाम आज ही आ जाएगा.

