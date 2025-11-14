Sheohar Chunav Result 2025 LIVE: शिवहर में कांटे की टक्कर, BJP या RJD, कौन मारेगा बाजी?

Sheohar Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: शिवहर सीट पर मुख्य मुकाबला श्वेता गुप्ता और नवनीत कुमार के बीच है. एनडीए की ओर से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने श्वेता गुप्ता को मैदान में उतारा है, जबकि महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के नवनीत कुमार चुनाव लड़ रहे हैं. जन सुराज पार्टी ने नीरज सिंह को मैदान में उतारा है. यहाँ दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को मतदान हुआ था. बिहार में पहले चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को मतदान हुआ था, जबकि 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान हुआ था.
Bihar Sheohar Vidhan Sabha Election Result 2025: 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के चेतन आनंद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी जदयू के मोहम्मद शरफुद्दीन को हराकर इस सीट पर भारी जीत हासिल की थी.