Sheikhpura Chunav Result 2025 LIVE: शेखपुरा में सियासी जंग तेज, देखते हैं आखिर कौन मारेगा बाज़ी?

Sheikhpura Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार की शेखपुरा विधानसभा सीट पर 2025 के चुनाव में एनडीए यानी (बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी) और महागठबंधन जिसमें (आरजेडी, कांग्रेस) के बीच सियासी जंग तेज हो गई है. इन दोनों पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. शेखपुरा सीट का मुकाबला विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है जिसने यहां 12 बार लगातार जीत हासिल की है. लेकिन पिछले कुछ चुनावों में यह आरजेडी और जेडीयू के बीच झूलता हुआ नज़र आ रहा है.
रणधीर कुमार सोनी: जेडीयू उम्मीदवार
विजय कुमार: आरजेडी उम्मीदवार