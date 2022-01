नई दिल्ली. India-China at Galwan Valley: भारत और चीन का विवाद अब जग जाहिर हो चुका है. ऐसे में अब एक ऐसा वाकया हुआ जिसने चीनी प्रोपेगेंडा को एक बार फिर मुँहतोड़ जवाब दिया है.

🇨🇳China’s national flag rise over Galwan Valley on the New Year Day of 2022.

This national flag is very special since it once flew over Tiananmen Square in Beijing. pic.twitter.com/fBzN0I4mCi

— Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) January 1, 2022