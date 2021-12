नई दिल्ली. तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलिकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवाने वाले जांबाज़ अफसर CDS बिपिन रावत ( CDS Bipin Rawat ) और उनकी पत्नी मधुलिका के पार्थिव शरीर को आज मिलिट्री विमान से दिल्ली पहुंचा गया है.

प्रधानमंत्री ने दी CDS Bipin Rawat को श्रद्धांजलि

Prime Minister Narendra Modi pays last respects to CDS General Bipin Rawat, his wife Madhulika Rawat and other 11 Armed Forces personnel who lost their lives in the #TamilNaduChopperCrash yesterday. pic.twitter.com/QT3JHKTedq — ANI (@ANI) December 9, 2021

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पालम एयरपोर्ट पर भारत के पहले CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को श्रद्धांजलि दी.

प्रधानमंत्री ने की जवानों के परिजनों से मुलाक़ात

पालम एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजित डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीड़ित परिजनों से मुलाक़ात कर उन्हें सांत्वना दी.

रक्षा मंत्री ने दी श्रद्धांजलि

Defence Minister Rajnath Singh pays last respects to CDS General Bipin Rawat, his wife Madhulika Rawat and other 11 Armed Forces personnel who lost their lives in the #TamilNaduChopperCrash yesterday. pic.twitter.com/TZI0XoAUZd — ANI (@ANI) December 9, 2021

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पालम एयरपोर्ट पर CDS बिपिन रावत समेत अन्य जवानों को श्रद्धांजलि दी.

तीनों सेना प्रमुख ने दी श्रद्धांजलि

The 3 service chiefs – Army Chief Gen MM Naravane, Navy Chief Admiral R Hari Kumar & IAF chief Air Chief Marshal VR Chaudhari pay last respects to CDS Gen Bipin Rawat, his wife Madhulika Rawat & other 11 Armed Forces personnel who lost their lives in military chopper crash y'day. pic.twitter.com/HoXt8Jw0U6 — ANI (@ANI) December 9, 2021

सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को श्रद्धांजलि दी.

वरुण सिंह को लाइफ सिस्टम सपोर्ट पर रखा गया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि CDS बिपन रावत का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस घटना में एकमात्र बचे हुए ग्रुप कैप्टेन वरुण सिंह को लाइफ सिस्टम सपोर्ट में रखा गया है.

