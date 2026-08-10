48 घंटे, 6 देश और… एक साथ धधक उठे दुनिया के कई ज्वालामुखी, राख-लावा और धमाकों से मचा हड़कंप; क्या है वजह?

Volcano Eruption: पिछले 48 घंटों में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ज्वालामुखी की हलचल बढ़ गई है. मेक्सिको, कोलंबिया, इटली, जापान, ग्वाटेमाला और इंडोनेशिया में ज्वालामुखियों से राख, धमाके और लावा निकलने की खबरें आई हैं. कुछ जगहों पर गर्म गैस और दूसरी चीज़ें भी निकली हैं. कई जगहों पर हलचल पर लगातार नज़र रखी जा रही है.

इतने कम समय में छह देशों से ऐसी खबरें आने पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक साथ इतने सारे ज्वालामुखी कैसे एक्टिव हो रहे हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़ना गलत होगा. हर ज्वालामुखी की अपनी खासियत होती है. धरती के नीचे गर्म पिघली हुई चट्टान, या मैग्मा, और गैसों की हलचल से ज्वालामुखी एक्टिव हो जाते हैं.

मेक्सिको से इटली तक एक्टिव ज्वालामुखी

मेक्सिको में पोपोकाटेपेटल जैसे ज्वालामुखियों पर लगातार नज़र रखी जा रही है. वे समय-समय पर राख और गैस निकालते हैं. इटली में एटना और स्ट्रॉम्बोली भी एक्टिव ज्वालामुखी हैं. हाल की रिपोर्टों से माउंट एटना में हलचल बढ़ने और स्ट्रॉम्बोली में लावा बहने का पता चला है.

जापान और इंडोनेशिया में भी कई एक्टिव ज्वालामुखी हैं. जापान में सकुराजिमा अक्सर एक्टिव रहता है. इंडोनेशिया में भी कई ज्वालामुखी समय-समय पर राख और लावा उगलते हैं. स्मिथसोनियन के ग्लोबल वोल्केनिज़्म प्रोग्राम के अनुसार, दुनिया भर में 40 से 50 ज्वालामुखी किसी भी समय एक्टिव हो सकते हैं.

ग्वाटेमाला का फ्यूगो ज्वालामुखी भी ऑब्ज़र्वेशन में

ग्वाटेमाला का फ्यूगो ज्वालामुखी हाल ही में एक्टिव हुआ है, जिससे राख और लावा निकल रहा है. फ्यूगो सेंट्रल अमेरिका के सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक है. लोकल एजेंसियां ​​लगातार इसकी एक्टिविटी पर नज़र रखती हैं.

कोलंबिया में भी कई एक्टिव ज्वालामुखी हैं. वहां के साइंटिस्ट गैस, राख और ज़मीन की हलचल पर नज़र रखते हैं. इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि ज्वालामुखी एक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है.

क्या यह किसी बड़े खतरे का संकेत है?

हालांकि छह देशों में एक साथ ज्वालामुखी एक्टिविटी होना निश्चित रूप से बड़ी खबर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई बड़ी ज्वालामुखी घटना होने वाली है. कई ज्वालामुखी पहले से ही एक्टिव हैं. स्मिथसोनियन डेटा के अनुसार, 2025 में दुनिया भर में 63 ज्वालामुखियों में 71 विस्फोट रिकॉर्ड किए गए.

अभी, साइंटिस्ट हर ज्वालामुखी को अलग-अलग मॉनिटर कर रहे हैं. राख की मात्रा, लावा की मात्रा और ज़मीन के नीचे की एक्टिविटी की सीमा, सभी पर नज़र रखी जाती है. अगर किसी इलाके में खतरा बढ़ता है, तो लोकल अथॉरिटी पब्लिक सेफ्टी पक्का करने के लिए ज़रूरी कदम उठाती हैं.