Home > जनरल नॉलेज > ब्रह्मांड का गुप्त गणित, क्यों 1 नहीं, 3 जनवरी है ‘असली’ नया साल?

ब्रह्मांड का गुप्त गणित, क्यों 1 नहीं, 3 जनवरी है ‘असली’ नया साल?

खगोल विज्ञान और गणित (Astronomers and Mathematicians) से 3 जनवरी के आसपास की तारीख का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन पेरिहेलियन (Perihelion) की घटना होती है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 2, 2026 5:09:26 PM IST

Real New Year 2026
Real New Year 2026


Real New Year 2026:  यह तो सभी जानते हैं कि 1 जनवरी का हम नए साल का स्वागत करते हैं, धूमधाम के साथ जश्न करते हैं. लेकिन, क्या आप एक बात जानते हैं खगोलविदों और गणितज्ञों (Astronomers and Mathematicians) के मुताबिक, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और पृथ्वी की स्थिति के अनुसार 3 जनवरी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और अधिक माना जाता है. इसके पीछे कोई किसी भी तरह का अधंविश्वास नहीं, बल्कि बड़ा ही अनोखा खगोल विज्ञान मौजूद है. 

You Might Be Interested In

आखिर क्या है ब्रह्मांडीय सच? 

दरअसल, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ  एक पूर्ण वृत्त (Circle) में नहीं, बल्कि एक अंडाकार (Ellipse) कक्षा में लगातार घूमती रहती है. और 3 जनवरी एक ऐसा समय होता है जब धरती सूर्य के सबसे करीब होती है. हालाँकि, गणितीय रूप से, इस दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम  यानी कि, लगभग 147 मिलियन किलोमीटर) होती है. 

क्या कहता है ऊर्जा का नया चक्र?  

तो वहीं, दूसरी तरफ कुछ विचारकों का यह भी मानना है कि इस दिन धरती सूर्य के सबसे निकट होती है, इसलिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा का नया प्रवाह इसी दिन से शुरू होना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से चुनी गई 1 जनवरी से. 

You Might Be Interested In

ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाम खगोलीय गणना

तो वहीं, दूसरी तरफ 1 जनवरी को नया साल मनाना पूरी तरह से ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि (रोमन परंपरा) पर आधारित होता है.  इसका खगोलीय पिंडों (Celestial Bodies)  की गति से किसी भी प्रकार का कोई सीधा संबंध नहीं है. 

क्या यह “असली” नया साल है?

लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह उठता है कि आखिर नया साल कब मनाया जाता है? गणितज्ञों और खगोलविदों का एक वर्ग यह बताता है कि अगर  हम समय की गणना प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर करें, तो नया साल किसी खगोलीय घटना (जैसे संक्रांति या पेरिहेलियन) से शुरू होना चाहिए. इतना ही नहीं, 2026 में भी, पृथ्वी अपनी कक्षा के उस बिंदु पर 3 जनवरी के आसपास ही होगी जहां वह सूर्य के सबसे करीब है.  इस नजरिए से, इसे “प्राकृतिक नया साल” या “ब्रह्मांडीय चक्र की शुरुआत” कहा जाता है. 

You Might Be Interested In
Tags: 3 JanuaryCosmic CyclePerihelionSolar RadiationSolar System
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये...

January 2, 2026

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025
ब्रह्मांड का गुप्त गणित, क्यों 1 नहीं, 3 जनवरी है ‘असली’ नया साल?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ब्रह्मांड का गुप्त गणित, क्यों 1 नहीं, 3 जनवरी है ‘असली’ नया साल?
ब्रह्मांड का गुप्त गणित, क्यों 1 नहीं, 3 जनवरी है ‘असली’ नया साल?
ब्रह्मांड का गुप्त गणित, क्यों 1 नहीं, 3 जनवरी है ‘असली’ नया साल?
ब्रह्मांड का गुप्त गणित, क्यों 1 नहीं, 3 जनवरी है ‘असली’ नया साल?