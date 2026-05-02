Home > विज्ञान > पाताल में समा रहा है झील पर बसा ये मशहूर शहर! NASA-ISRO की रिपोर्ट ने उड़ाए होश, सैटेलाइट ने भेजी डरावनी तस्वीर

पाताल में समा रहा है झील पर बसा ये मशहूर शहर! NASA-ISRO की रिपोर्ट ने उड़ाए होश, सैटेलाइट ने भेजी डरावनी तस्वीर

Mexico City Sinking News: प्रकृति की चेतावनी कहें या भविष्य का संकट, लेकिन दुनिया के नक्शे में एक मशहूर शहर अब पाताल में धंसने लगा है. NASA और ISRO के मिशन निशार ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसने वैज्ञानिकों और लोगों की नींद उड़ा दी है. सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरों में यह डरावना सच सामने आया है कि यह महानगर तेजी से पाताल की ओर धंस रहा है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 2, 2026 12:32:45 PM IST

पाताल में समा रहा है झील पर बसा ये मशहूर शहर!
पाताल में समा रहा है झील पर बसा ये मशहूर शहर!


Mexico City Sinking: क्या दुनिया का एक फेमस और आलीशान महानगर धीरे-धीरे पाताल में धंसने लगा है? इसका जवाब है हां. यह सुनने में भले ही किसी साइंस-फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन अंतरिक्ष से आई लेटेस्ट तस्वीरों ने वैज्ञानिकों समेत दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दी है. NASA और ISRO के संयुक्त मिशन NISAR ने एक ऐसी डरावनी तस्वीर भेजी है, जो मेक्सिको सिटी के वजूद पर सवाल खड़े कर रही है.

दुनिया के ऐतिहासिक शहरों में शामिल मेक्सिको सिटी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. नासा और इसरो के संयुक्त मिशन निसार के ताजा आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि यह विशाल महानगर बहुत ही डरावनी रफ्तार से जमीन के नीचे धंस रहा है.

You Might Be Interested In

हर महीने 2 सेंटीमीटर धंस रही है जमीन

साल 2025 के अक्तूबर से जनवरी 2026 के बीच एकत्र किए गए डेटा से पता चलता है कि शहर के कुछ हिस्से हर महीने 2 सेंटीमीटर से ज्यादा की दर से नीचे जा रहे हैं. निसार की तस्वीरों में इन इलाकों को गहरे नीले रंग से दिखाया गया है, जो जमीन के तेजी से धंसने का इशारा दे रहे हैं.

क्यों डूब रहा है यह शहर?

वैज्ञानिकों के मुताबिक इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है ग्राउंडवाटर यानी भूजल का अंधाधुंध दोहन. दरअसल मेक्सिको सिटी एक प्राचीन झील के तल पर बसा हुआ है. जैसे-जैसे शहर की प्यास बुझाने के लिए जमीन के नीचे से पानी निकाला जा रहा है, मिट्टी की परतें सिकुड़ रही हैं और जमीन नीचे की तरफ धंसती जा रही है.

ऐतिहासिक स्मारक दे रहे हैं गवाही

मैक्सिको सिटी में जमीन धंसने का यह सिलसिला अब शहर के ऐतिहासिक स्मारकों पर साफ दिखने लगा है. साल 1910 में बना एंजेल ऑफ इंडिपेंडेंस स्मारक इसका सबसे बड़ा सबूत है. बीते कुछ सालों में इस स्मारक के चारों तरफ 14 सीढ़ियां अलग से जोड़ी गई हैं, क्योंकि स्मारक के नीचे की जमीन लगातार धंसती जा रही है, हालांकि राहत की बात यह है कि स्मारकर की नींव मजबूत होने के कारण वह अपनी जगह पर टिका हुआ है.

NISAR मिशन की ताकत

बीते साल 2025 में लॉन्च हुआ निसार दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है जो दो अलग-अलग रडार सिस्टम (L-band और S-band) से लैस है. इसे नासा और इसरो ने मिलकर तैयार किया है. यह घने जंगलों और बादलों के पार भी धरती की सतह में होने वाले मामूली बदलावों को एकदम सटीकता से माप सकता है.इस खतरे को देखते हुए वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर जल प्रबंधन के तरीकों में तुरंत सुधार नहीं किया गया, तो भविष्य में इमारतों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हो सकता है.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabarइसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: land subsidence in Mexico CityMexico City sinking newsNASA ISRO NISAR satellite data
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
पाताल में समा रहा है झील पर बसा ये मशहूर शहर! NASA-ISRO की रिपोर्ट ने उड़ाए होश, सैटेलाइट ने भेजी डरावनी तस्वीर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पाताल में समा रहा है झील पर बसा ये मशहूर शहर! NASA-ISRO की रिपोर्ट ने उड़ाए होश, सैटेलाइट ने भेजी डरावनी तस्वीर
पाताल में समा रहा है झील पर बसा ये मशहूर शहर! NASA-ISRO की रिपोर्ट ने उड़ाए होश, सैटेलाइट ने भेजी डरावनी तस्वीर
पाताल में समा रहा है झील पर बसा ये मशहूर शहर! NASA-ISRO की रिपोर्ट ने उड़ाए होश, सैटेलाइट ने भेजी डरावनी तस्वीर
पाताल में समा रहा है झील पर बसा ये मशहूर शहर! NASA-ISRO की रिपोर्ट ने उड़ाए होश, सैटेलाइट ने भेजी डरावनी तस्वीर