क्या मंगल पर है किसी जीव की मौजूदगी? NASA के रोवर ने भेजी चौंकाने वाली तस्वीर,पत्थरों के रहस्यमयी टावर देख वैज्ञानिक भी दंग

Mars Mystery: NASA के एक रोवर द्वारा भेजी गई एक तस्वीर ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. मंगल ग्रह से एक ऐसा ग्रह जो आमतौर पर खामोशी और सन्नाटे में डूबा रहता है, NASA के Perseverance रोवर ने एक ऐसी तस्वीर भेजी है जिसने बड़े-बड़े अनुभवी वैज्ञानिकों को भी रुककर हैरानी से घूरने पर मजबूर कर दिया है. इस बात से मन में सिर्फ एक सवाल उठता है कि क्या मंगल ग्रह पर हजारों किलोमीटर दूर कोई ऐसा जीव रहता हैं, जो पत्थरों का इस्तेमाल करके ऐसी अनोखी कलाकारी करें.

लाल ग्रह के एक सुनसान और धूल भरे इलाके में, तीन पत्थर एक-दूसरे के ऊपर रखे हुए दिखाई दिए; ऐसा लग रहा था मानो किसी इंसान के हाथ ने उन्हें बड़ी बारीकी से वहां सजाया हो. पहली नजर में, NASA रोवर द्वारा भेजी गई यह तस्वीर यही संकेत देती है कि किसी ने जान-बूझकर इन पत्थरों को एक-दूसरे के ऊपर रखा है. 13 मई, 2026 को खींची गई यह तस्वीर, जो इस मिशन का 1,859वां मंगल दिवस था. सोशल मीडिया और अंतरिक्ष प्रेमियों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है: क्या ये सचमुच तीन अलग-अलग पत्थर हैं, या इनके पीछे कोई और ही कहानी छिपी है?

पत्थरों के इस ढेर के पीछे की सच्चाई क्या है?

Space.com की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि यह न तो एलियंस का काम है और न ही कोई जादुई घटना. इसके बजाय, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह संभवतः एक ही बड़ा पत्थर था जो समय के साथ, तेज हवाओं या पानी के कटाव, जो कभी इस ग्रह की सतह पर बहता था के कारण अलग-अलग परतों में टूट गया.

हालांकि आज मंगल ग्रह पूरी तरह से सूखा और शांत दिखाई देता है, लेकिन उसका इतिहास बिल्कुल भी शांत नहीं रहा है. NASA के Curiosity रोवर द्वारा जुटाए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि मंगल ग्रह की हवाएं इस ग्रह के भूवैज्ञानिक परिदृश्य को आकार देने और बदलने में एक अहम भूमिका निभाती हैं. वैज्ञानिक तो यहां तक अनुमान लगाते हैं कि सुदूर अतीत में, मंगल ग्रह की जलवायु आज की तुलना में कहीं अधिक गीली और आर्द्र थी, शायद किसी वर्षावन (rainforest) जैसी.

1976 में भी ऐसी ही एक घटना घटी थी.

1976 में, NASA के वाइकिंग मिशन ने मंगल ग्रह पर एक ऐसी तस्वीर ली, जिसमें एक ऐसी आकृति दिखाई दी जो हूबहू किसी इंसान के चेहरे जैसी लग रही थी. उस समय, इस घटना ने कई तरह की साज़िशों से जुड़ी अटकलों को जन्म दिया; हालांकि, बाद में यह पता चला कि यह महज रोशनी और परछाई का एक कमाल था.

अजीबोगरीब चीज़ों की सूची में एक और इज़ाफ़ा

मंगल ग्रह पर इस तरह की विचित्र चीज़ों का दिखाई देना कोई बिल्कुल नई घटना नहीं है. पिछले पांच वर्षों में, Perseverance रोवर ने ऐसे पत्थरों की तस्वीरें खींची हैं जिन पर तेंदुए जैसे धब्बे हैं, जिनकी बनावट उलझे हुए धागों जैसी है, और यहां तक कि ऐसे पत्थर भी जो पॉपकॉर्न जैसे दिखते हैं. शुरुआत में, ये सभी चीज़ें रहस्यमयी लगीं; हालांकि, बाद में वैज्ञानिकों ने इनके पीछे की असली वजहों का पता लगा लिया.