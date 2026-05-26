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Human Third Eye: क्या इंसानों के पास भी होती है तीसरी आंख? वैज्ञानिकों की नई रिसर्च ने किए चौंकाने वाले खुलासे

Third Eye in Humans: क्या आप जानते है कि किसी वक्त पर हमारे पूर्वज के पास तीन आंखें होती थी. अगर नहीं तो यह खबर आपके लिए बड़ी काम की साबित होने वाली है. क्योंकि वैज्ञानिकों ने इंसानों की तीसरी आंख पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए है.

By: Shristi S | Last Updated: May 26, 2026 4:31:32 PM IST

क्या इंसानों के पास भी होती है तीसरी आंख?
क्या इंसानों के पास भी होती है तीसरी आंख?


Human Third Eye Research: अगर आप न्यूजीलैंड के दुर्लभ जीव टुआटारा को करीब से देखें, तो उसके सिर के ऊपर आपको एक अजीब चीज दिखाई दे सकती है, एक तीसरी आंख. यह सिर्फ कोई निशान नहीं है, बल्कि इसमें लेंस, रेटिना ओर नसें तक मौजूद होती है. वैज्ञानिक इसे ‘पैरिएटल आई’ यानी पार्श्व आंख कहते हैं.

लेकिन, सबसे हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानों में भी कभी ऐसी संरचना मौजूद थी. आज यह हमारे दिमाग के भीतर पीनियल ग्लैंड के रूप में छिपी हुई है.

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क्या है पीनियल ग्लैंड?

पीनियल ग्लैंड दिमाग के अंदर मौजूद एक छोटी ग्रंथि है. यह शरीर की जैविक घड़ी को यानी लाइफ टाइम को नियंत्रित करने में मदद करदी है. इससे हमे यह पता चलता है कि हमे कब सोना है, कब जागना है और शरीर को दिन-रात का एहसास कैसे होगा. इस पर निर्भर करता है. हालांकि यह अब सीधे रोशनी को महसूस नहीं करती, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों साल पहले यह वास्तव में एक तरह की आंख थी.

आंखों की शुरुआत कैसे हुई?

नई रिसर्च के अनुसार, करीब 57 करोड़ साल पहले हमारे पूर्वज छोटे समुद्री जीव थे. उनके शरीर के दोनों तरफ दो साधारण आंखें थीं, जिनसे वे दिशा पहचानते थे. इसके अलावा सिर के ऊपर एक तीसरी साधारण आंख जैसी संरचना भी थी, जो रोशनी और अंधेरे को महसूस करती थी. 

फिर समय के साथ इन जीवों ने समुद्र की रेत में छिपकर रहना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं रही. इसलिए उनकी दोनों साइड वाली आंखें धीरे-धीरे खत्म हो गईं. लेकिन सिर के ऊपर मौजूद बीच वाली आंख बची रही, क्योंकि उससे उन्हें ऊपर-नीचे और दिन-रात का फर्क समझने में मदद मिलती थी.

फिर दोबारा बनीं आधुनिक आंखें

कई लाखों साल बाद कुछ जीव फिर खुले पानी में लौटे. अब उन्हें फिर से दिशा पहचानने और आसपास देखने की जरूरत पड़ी. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी पुरानी तीसरी आंख से धीरे-धीरे नई आंखों का विकास हुआ. पहले उसमें छोटे-छोटे प्रकाश पहचानने वाले हिस्से बने. बाद में ये और जटिल होते गए और सिर के दोनों किनारों तक पहुंच गए. यह आगे चलकर आधुनिक आंखें बनीं.

बड़ा सवाल-इंसानों में क्यों नहीं दिखती तीसरी आंख?

टुआटारा जैसे कुछ जीवों में यह तीसरी आंख आज भी दिखाई देती है. लेकिन इंसानों और दूसरे स्तनधारियों में यह विकास के दौरान शरीर के अंदर चली गई. आज यह पीनियल ग्लैंड के रूप में मौजूद है. यह सीधे रोशनी नहीं देखती, बल्कि आंखों से मिले संकेतों के जरिए शरीर को दिन और रात का एहसास कराती है.

वैज्ञानिक क्यों हैं उत्साहित?

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह रिसर्च आंखों के विकास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को सुलझा सकती है. इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि हमारी आंखें आखिर बनी कैसे? हालांकि अभई इस सिद्धांत पर और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि हमारे दिमाग के अंदर आज भी उस प्राचीन तीसरी आंख का एक छोटा अवशेष मौजूद है, जिसने कभी आसमान की रोशनी को महसूस किया था.

Tags: eyeshuman natureScience News
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