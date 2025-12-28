Home > विज्ञान > Viral Video: 52 साल की उम्र में महिला ने की पहली कमाई, वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया बवाल..!

Viral Video: 52 साल की उम्र में महिला ने की पहली कमाई, वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया बवाल..!

Viral Video: 52 साल की एक महिला ने यूट्यूब से अपनी जिंदगी की पहली कमाई की. बेटी द्वारा शेयर किया गया ये भावुक पल दिखाता है कि मेहनत और सपनों की कोई उम्र नहीं होती.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 28, 2025 12:24:20 PM IST

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो लोगों का दिल छू रहा है. इसमें 52 साल की एक महिला अपनी जिंदगी की पहली कमाई की खुशी मनाती दिख रही हैं. ये कमाई उन्होंने यूट्यूब से की है. वीडियो साधारण है, लेकिन उसमें भावनाएं बहुत गहरी हैं, इसलिए लोग इससे खुद को जोड़ पा रहे हैं.

ये वीडियो महिला के बेटे अंशुल पारेख ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. वीडियो में उनकी मां मोबाइल हाथ में लिए बैठी हैं. उनके चेहरे पर मुस्कान है और आंखों में भावुकता. अंशुल उनसे पूछते हैं, क्या हुआ मम्मी? मां मुस्कुराते हुए बताती हैं कि उन्होंने 52 साल की उम्र में, सिर्फ छह महीनों में, यूट्यूब से अपनी पहली कमाई की है. ये उनके जीवन का बहुत बड़ा पल था.

सिर्फ पैसे की नहीं, आत्मसम्मान की जीत

ये पल केवल कमाई का नहीं था. ये उस महिला के लिए अपने दम पर कुछ करने की खुशी थी. कई लोगों ने इसे मेहनत, धैर्य और खुद पर भरोसे की मिसाल बताया. उम्र के इस पड़ाव पर कुछ नया शुरू करना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया.

उम्र नहीं, मेहनत मायने रखती है

वीडियो में लिखा संदेश था कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती. ये बात इस कहानी में साफ दिखाई देती है. बेटी ने भी छोटे से वाक्य में अपनी भावना जताई और लिखा कि उसे अपनी मां पर गर्व है.

इस वीडियो पर यूट्यूब क्रिएटर्स इंडिया के आधिकारिक अकाउंट ने भी टिप्पणी की. उन्होंने इस सफर को प्रेरणादायक बताया और खुशी जताई कि वे इस यात्रा का हिस्सा बने.

लोगों की दिल से आई प्रतिक्रियाएं

वीडियो देखने के बाद लोगों ने खूब प्यार जताया. किसी ने कहा कि उम्र सिर्फ एक संख्या है. किसी ने लिखा कि ये बहुत प्रेरणा देने वाला पल है. कई लोगों ने माना कि कुछ नया शुरू करने में कभी देर नहीं होती.
 

