Sasaram Chunav Result 2025 LIVE: सासाराम में छिड़ेगा चुनावी संग्राम, अशोक कुमार और सतेंद्र साह के बीच कांटे की टक्कर

Sasaram Chunav Result 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है. अब लोगों को बस रिजल्ट का इंतजार है. बिहार की सासाराम सीट पर सभी की नजरें टिकी हैं. इस बार सासाराम में दूसरे चरण में मतदान हुआ है. सासाराम सीट से RJD ने सतेंद्र साह को टिकट दी है. जन सुराज पार्टी ने बिनय कुमार सिंह को मैदान में उतारा है. तो वहीं कांग्रेस ने आशुतोष सिंह को टिकट दिया है. इसके अलावा BSP ने अशोक कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है. इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी स्नेहलता कुशवाहा भी सासाराम से चुनावी रण में अपनी किस्मत आज़मा रही हैं. जो कि इस बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं. इस बार सासाराम सीट पर अशोक कुमार और सतेंद्र साह के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीट पर कौन चल रहा है आगे और किसको हो रहा बड़ा नुकसान? यहां पर देखते रहें पल-पल का रुझान.