Putin India Visit Live: 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुआ राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत, PM मोदी के साथ तस्वीरे आई सामने

🕒 Updated: December 4, 2025 10:45:01 PM IST

Putin India Visit Live: रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं. उन्हें रिसीव करने के लिए PM मोदी खुद वहां पहुंचे. प्रधानमंत्री के बुलावे पर दो दिन के दौरे पर आए पुतिन का पालम एयरपोर्ट पहुंचने पर ज़ोरदार स्वागत हुआ. यह दौरा चार साल के गैप के बाद हो रहा है. वह पिछली बार 2021 में भारत आए थे. विदेश मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार को पुतिन के कार्यक्रमों में सबसे खास इवेंट 23वें भारत-रूस सालाना समिट में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत होगी.

खबर के मुताबिक दिल्ली पहुंचने के बाद प्रेसिडेंट पुतिन शाम को प्रधानमंत्री आवास पर अपने दोस्त PM मोदी से मिलेंगे. प्रधानमंत्री ने उनके सम्मान में खास निजी डिनर रखा है. शुक्रवार को पुतिन के ऑफिशियल प्रोग्राम राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में ट्रेडिशनल और ग्रैंड वेलकम के साथ शुरू होंगे. रूसी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन से सीधे राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देंगे.

Putin India Visit Live: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं. चार साल के अंतराल के बाद प्रेसिडेंट पुतिन दो दिन के दौरे पर भारत आए हैं. PM मोदी ने पालम एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया आज PM आवास पर दोनों नेताओं की निजी मुलाकात और डिनर है. शुक्रवार को 23वें भारत-रूस सालाना समिट में होगी अहम बातचीत और राष्ट्रपति भवन में ग्रैंड वेलकम.

  • 22:34 (IST) 04 Dec 2025

    Putin India Visit Live Update: मेरे दोस्त प्रेसिडेंट पुतिन का स्वागत है - PM मोदी

    Putin India Visit Live Update:  PM मोदी और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग चल रही है. इससे पहले, PM मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, "7, लोक कल्याण मार्ग पर अपने दोस्त प्रेसिडेंट पुतिन का स्वागत करते हुए." PM मोदी ने कुछ फोटो भी शेयर कीं.

  • 21:08 (IST) 04 Dec 2025

    Putin India Visit Live Update: पुतिन के दौरे पर भारत के विदेश मंत्रालय का पोस्ट

    Putin India Visit Live Update: MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे के बारे में सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "भारत में आपका स्वागत है! रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के राजकीय दौरे पर नई दिल्ली आ गए हैं। इस दौरे के दौरान, राष्ट्रपति पुतिन 23वें भारत-रूस सालाना समिट में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत और रूस अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं।"

  • 20:45 (IST) 04 Dec 2025

    Putin India Visit Live Update: जेडीयू नेता ने राहुल गांधी की आलोचना की

    Putin India Visit Live Update: जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राहुल गांधी के दावों का जवाब देते हुए कहा कि तय प्रोटोकॉल के तहत कोई भी देश का हेड यह तय कर सकता है कि वह किन नेताओं से मिलना चाहता है. इसी तरह, कोई भी भारतीय नेता जो ऐसी मीटिंग चाहता है, उसे विदेश मंत्रालय या संबंधित एम्बेसी के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेना होगा. उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि उन्होंने इनमें से कौन सा तरीका अपनाया था.

  • 20:20 (IST) 04 Dec 2025

    Putin India Visit Live Update: पीएम मोदी ने X पर शेयर की पोस्ट

    Putin India Visit Live Update: व्लादिमीर पुतिन के आने पर PM मोदी ने कहा, अपने दोस्त का स्वागत करके बहुत खुश हूं

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने "दोस्त" व्लादिमीर पुतिन का भारत में स्वागत किया और रूसी राष्ट्रपति के नई दिल्ली पहुंचने के बाद उनके साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट कीं।

    PM मोदी ने X पर लिखा, "अपने दोस्त, राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करके बहुत खुश हूं। आज शाम और कल हमारी बातचीत का इंतज़ार रहेगा। भारत-रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है जिससे हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है।"

  • 20:10 (IST) 04 Dec 2025

    Putin India Visit Live Update: पुतिन के दौरे पर रूसी विदेश मंत्रालय ने किया पोस्ट

    Putin India Visit Live Update: रूसी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, "रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिन के राजकीय दौरे पर भारत आए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी नेता का गर्मजोशी से स्वागत किया."

