Putin India Visit Live: 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुआ राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत, PM मोदी के साथ तस्वीरे आई सामने

Putin India Visit Live: रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं. उन्हें रिसीव करने के लिए PM मोदी खुद वहां पहुंचे. प्रधानमंत्री के बुलावे पर दो दिन के दौरे पर आए पुतिन का पालम एयरपोर्ट पहुंचने पर ज़ोरदार स्वागत हुआ. यह दौरा चार साल के गैप के बाद हो रहा है. वह पिछली बार 2021 में भारत आए थे. विदेश मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार को पुतिन के कार्यक्रमों में सबसे खास इवेंट 23वें भारत-रूस सालाना समिट में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत होगी.

Putin India Visit Live

खबर के मुताबिक दिल्ली पहुंचने के बाद प्रेसिडेंट पुतिन शाम को प्रधानमंत्री आवास पर अपने दोस्त PM मोदी से मिलेंगे. प्रधानमंत्री ने उनके सम्मान में खास निजी डिनर रखा है. शुक्रवार को पुतिन के ऑफिशियल प्रोग्राम राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में ट्रेडिशनल और ग्रैंड वेलकम के साथ शुरू होंगे. रूसी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन से सीधे राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देंगे.