काशी: Kashi पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार की रात काशीवासियों को चौंका दिया। रात बारह बजे के बाद वे गोदौलिया चौराहा पहुंच गये, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्नाथ भी उनके साथ रहे. वहां कुछ रुकने के बाद पैदल ही दशाश्वमेध घाट चल दिये. उसी दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंच गये और लोगों से बातचीत भी की. वो यहीं नहीं रूके रेलवे स्टेशन भी जा पहुंचे, उस समय प्लेटफार्म पर लगी घड़ी 1.13 AM शो कर रही है.

Inspecting key development works in Kashi. It is our endeavour to create best possible infrastructure for this sacred city. pic.twitter.com/Nw3JLnum3m

— Narendra Modi (@narendramodi) December 13, 2021