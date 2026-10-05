‘कुत्ते को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा’, जब युधिष्ठिर की इस जिद से चौंक गए थे इंद्र! जानें कौन था वह रहस्यमयी कुत्ता

Yudhishthira Dog Story: धर्म और अधर्म के बीच हुए महाभारत के संघर्ष को आज कौन नहीं जानता है. इस युद्ध ने इतिहास की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी. कुरुक्षेत्र की धरती पर लड़े गए इस महायुद्ध में कई ऐसे रहस्य, घटनाएं और कहानियां छिपी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. इनमें कुछ प्रसंग आज भी लोगों को हैरान करते हैं. ऐसा ही एक प्रसंग युधिष्ठिर और वफादार कुत्ते से जुड़ी है.

जी हां, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था. पांडवों ने अपना राजपाट भी संभाल लिया, लेकिन समय के साथ उन्होंने संसार से विदा लेकर अंतिम यात्रा पर निकलने का फैसला किया. इस यात्रा में एक-एक करके द्रौपदी और चारों पांडव गिरते चले गए. आखिर में केवल युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा एक कुत्ता बचा. तभी स्वर्ग के राजा इंद्र अपना दिव्य रथ लेकर पहुंचे और युधिष्ठिर को स्वर्ग चलने के लिए कहा. लेकिन, युधिष्ठिर ने ऐसी शर्त रख दी कि इंद्र भी हैरान रह गए. उन्होंने साफ कह दिया कि वे उस कुत्ते को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाएंगे. अब सवाल है कि आखिर, कौन था वह रहस्यमयी कुत्ता, जिसके लिए युधिष्ठिर ने स्वर्ग तक ठुकरा दिया? पढ़िए रोचक महाभारत की रोचक कथा-

जब अंतिम यात्रा पर निकले पांडव

महाभारत कथा के अनुसार, श्रीकृष्ण के देहत्याग और द्वारका के अंत के बाद पांडवों ने राजपाट परीक्षित को सौंप दिया. इसके बाद वे हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े. इस यात्रा को महाप्रस्थान कहा जाता है. रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी गिरीं. इसके बाद सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम भी एक-एक करके गिरते चले गए. युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर अपनी यात्रा नहीं रोकी. अंत में उनके साथ केवल एक कुत्ता रह गया, जो लगातार उनके पीछे चलता रहा.

इंद्र ने दिया स्वर्ग चलने का निमंत्रण

युधिष्ठिर जब आगे बढ़ते रहे, तब स्वर्ग के राजा इंद्र अपने दिव्य रथ के साथ उनके सामने प्रकट हुए. उन्होंने युधिष्ठिर को स्वर्ग चलने के लिए आमंत्रित किया. यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उन्हें शरीर सहित स्वर्ग जाने का अवसर मिल रहा था. लेकिन युधिष्ठिर ने देखा कि वह कुत्ता भी उनके साथ है. उन्होंने इंद्र से कहा कि, वे अपने इस साथी को छोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकते हैं.

इंद्र ने उन्हें समझाया कि स्वर्ग में कुत्ते के लिए जगह नहीं है और उन्हें अपने साथ उसे ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी. इसके बावजूद युधिष्ठिर अपने फैसले पर अडिग रहे. उनका मानना था कि जो जीव कठिन यात्रा में अंत तक साथ रहा, उसे केवल अपने सुख के लिए छोड़ देना उचित नहीं है.

कौन था वह रहस्यमयी कुत्ता?

युधिष्ठिर के इस फैसले की असली परीक्षा यहीं थी. दरअसल, महाभारत की इस कथा में वह कुत्ता कोई साधारण जीव नहीं था. वह धर्मदेव थे, जिन्हें युधिष्ठिर का दिव्य पिता भी माना जाता है. धर्मदेव ने कुत्ते का रूप लेकर युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी. वे देखना चाहते थे कि स्वर्ग का सुख सामने होने पर भी युधिष्ठिर धर्म, करुणा और अपने साथ आए जीव के प्रति निष्ठा निभाते हैं या नहीं.

युधिष्ठिर ने स्वर्ग के लोभ में अपने साथी का त्याग करने से इनकार कर दिया. उनकी इस करुणा और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर धर्मदेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए. इस तरह युधिष्ठिर इस अंतिम परीक्षा में भी सफल हुए.