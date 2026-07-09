योगिनी एकादशी पर तुलसी के ये उपाय बदल सकते हैं किस्मत, धन लाभ से लेकर वैवाहिक सुख तक मिलते हैं शुभ संकेत

योगिनी एकादशी पर तुलसी के पास जलाएं घी का दीपक

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के समीप गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है. दीपक जलाते समय श्रद्धा भाव से ‘ऊं नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करना चाहिए. इसके बाद तुलसी माता की 11 या 21 बार परिक्रमा करने का विधान बताया गया है. मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और परिवार में सुख, शांति तथा सकारात्मकता का वातावरण बनता है. साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

भगवान विष्णु को भोग में जरूर अर्पित करें तुलसी दल

शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाती है. इसलिए योगिनी एकादशी के दिन जब भी भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें, उसमें तुलसी का एक पत्ता अवश्य शामिल करें. मान्यता है कि तुलसी दल अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं. यह उपाय घर में सुख-समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलने वाला माना जाता है.

तुलसी की जड़ का उपाय दिला सकता है धन लाभ

यदि आपके घर में लगा तुलसी का पौधा पुराना है और उसकी कुछ जड़ें सूख चुकी हैं, तो योगिनी एकादशी के दिन उस पौधे की थोड़ी सी सूखी जड़ या मिट्टी लेकर पीले रंग के कपड़े में बांध लें. इसके बाद इस पोटली को भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श कराकर तिजोरी, लॉकर या धन रखने वाले स्थान पर रख दें. धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बढ़ती है और आय के नए स्रोत बनने लगते हैं.

करियर और कारोबार की बाधाएं दूर करने का उपाय

जिन लोगों को नौकरी, व्यवसाय या करियर में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए योगिनी एकादशी का दिन विशेष माना गया है. इस दिन तुलसी माता के सामने बैठकर ‘तुलसी नामाष्टक’ का पाठ करना शुभ फलदायी माना जाता है. यदि पाठ उपलब्ध न हो, तो तुलसी माता के आठ पवित्र नाम वृंदा, वृंदानी, विश्वपावनी, विश्वपूजिता, पुष्पसारा, नंदिनी, कृष्णजीवनी और तुलसी-का 108 बार जाप किया जा सकता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय से कार्यक्षेत्र की बाधाएं कम होती हैं और सफलता के नए अवसर प्राप्त होते हैं.

वैवाहिक जीवन में मधुरता के लिए करें यह उपाय

यदि विवाह में देरी हो रही है या दांपत्य जीवन में तनाव बना हुआ है, तो योगिनी एकादशी पर तुलसी माता को लाल रंग की सुंदर चुनरी अर्पित करना शुभ माना जाता है. इसके साथ ही सुहाग से जुड़ी सामग्री जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी या अन्य सौभाग्य वस्तुएं भी अर्पित की जा सकती हैं. मान्यता है कि यह उपाय वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाने में सहायक होता है. साथ ही योग्य विवाह के योग भी मजबूत होते हैं और दांपत्य जीवन में सुख-शांति का आगमन होता है.

योगिनी एकादशी पर क्यों खास है तुलसी पूजा?

सनातन परंपरा में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी स्वरूप माना गया है. भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष स्थान है. इसलिए योगिनी एकादशी जैसे पुण्यदायी अवसर पर तुलसी पूजा और उससे जुड़े उपायों का महत्व और भी बढ़ जाता है. श्रद्धा और नियमपूर्वक किए गए ये उपाय व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले माने जाते हैं.

सनातन धर्म में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व माना गया है. यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए पुण्य कार्य और पूजा-पाठ कई गुना अधिक फल प्रदान करते हैं. तुलसी माता को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए योगिनी एकादशी पर तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से जीवन की अनेक समस्याओं से राहत मिलने की मान्यता है. कहा जाता है कि इन उपायों से आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह, करियर की बाधाएं और वैवाहिक परेशानियां दूर हो सकती हैं.