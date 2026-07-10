Yogini Ekadashi 2026: व्रत में हो रही हैं ये 4 गलतियां तो नहीं मिलेगा पूरा फल! जानें बचने के आसान उपाय

Yogini Ekadashi 2026 DO or Don’t: योगिनी एकादशी हर साल आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में आती है और देवशयनी एकादशी से ठीक पहले मनाई जाती है, जो चातुर्मास की शुरुआत का प्रतीक है. 2026 के पंचांग के हिसाब से, एकादशी तिथि 10 जुलाई की सुबह शुरू होगी और अगले दिन सूर्योदय के बाद तक रहेगी और 11 जुलाई को खत्म होगी.

योगिनी एकादशी 2026 कब है?

एकादशी तिथि शुरू: 10 जुलाई, 2026, सुबह 8:16 बजे

एकादशी तिथि खत्म: 11 जुलाई, 2026, सुबह लगभग 5:22 बजे

गृहस्थों द्वारा रखा जाने वाला व्रत (स्मार्त परंपरा): शुक्रवार, 10 जुलाई, 2026

वैष्णव भक्तों और सन्यासियों द्वारा रखा जाने वाला व्रत: शनिवार, 11 जुलाई, 2026

व्रत के दौरान भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां

1. तुलसी के पत्ते न तोड़ें

एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं.

2. सात्विक भोजन करें

व्रत के दिन प्याज, लहसुन, मांस और शराब का सेवन न करें. साथ ही चावल खाना भी इस दिन शुभ नहीं माना जाता है.

3. साधारण नमक से बचें

अगर आप फलाहार कर रहे हैं, तो सामान्य नमक की जगह सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें.

4. गुस्सा और गलत बातें करने से बचें

एकादशी के दिन क्रोध, झगड़ा, चुगली और किसी का अपमान करने से बचें. पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें और ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें.

सुख-समृद्धि के लिए करें ये उपाय

योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूरे मन से पूजा करें और सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत रखें. ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि आने की मान्यता है.

सुख-समृद्धि के लिए करें ये आसान उपाय

1. धन लाभ के लिए

एकादशी की शाम भगवान विष्णु के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा-सा केसर डाल दें. इसके बाद ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का 108 बार जाप करें. मान्यता है कि इससे आर्थिक परेशानियां कम होती हैं.

2. परिवार में खुशहाली के लिए

अगर घर में अक्सर तनाव या झगड़े रहते हैं, तो योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा करें. उन्हें खीर का भोग लगाएं और बाद में वही प्रसाद पूरे परिवार में बांट दें.

3. परेशानियों से राहत के लिए

योगिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. धार्मिक मान्यता है कि इससे जीवन की कई मुश्किलें दूर होती हैं.

4. सुख-शांति के लिए

भगवान विष्णु को पीले कपड़े, पीले फूल या पीले फल अर्पित करें. ऐसा करने से घर में सुख, शांति और सकारात्मक माहौल बना रहता है.

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