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Yogini Ekadashi 2026: निर्जला के बाद कब है योगिनी एकादशी? जानिए व्रत की तारीख, महत्व, पूजा और पारण का सही समय

Yogini Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी के बाद 10 जुलाई 2026 को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा. यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और पापों के नाश, रोगों से मुक्ति तथा मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है. दशमी से व्रत की तैयारी शुरू होती है, जबकि द्वादशी तिथि में विधिपूर्वक पारण करना आवश्यक माना गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 18, 2026 10:55:35 AM IST

पाप और रोगों से मुक्ति दिलाने वाली है योगिनी एकादशी
पाप और रोगों से मुक्ति दिलाने वाली है योगिनी एकादशी


Yogini Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथियों का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे कठिन और पुण्यदायी माना जाता है. इस दिन श्रद्धालु बिना जल और अन्न के उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं. पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी 25 जून, गुरुवार को मनाई जाएगी. गुरुवार को यह व्रत पड़ने से इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व और अधिक बढ़ गया है. हालांकि, निर्जला एकादशी के समाप्त होते ही श्रद्धालुओं की नजर अगली महत्वपूर्ण एकादशी यानी योगिनी एकादशी पर रहती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाने और रोगों का नाश करने वाला माना गया है. यही कारण है कि वैष्णव परंपरा में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है.

कब है योगिनी एकादशी 2026?

पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी मनाई जाती है. वर्ष 2026 में यह व्रत 10 जुलाई, शुक्रवार को रखा जाएगा. धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख अत्यंत प्रभावशाली और कल्याणकारी व्रत के रूप में किया गया है. मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे जीवन में किए गए अनेक पापों से मुक्ति मिलती है. साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

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88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर मिलता है पुण्य

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से मिलने वाला पुण्य 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान माना गया है. शास्त्रों में कहा गया है कि यह व्रत मनुष्य को सांसारिक कष्टों से राहत दिलाने के साथ-साथ मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है. इसी कारण कई श्रद्धालु निर्जला एकादशी के बाद योगिनी एकादशी की तैयारी भी शुरू कर देते हैं और पूरे विधि-विधान से इस व्रत का पालन करते हैं. व्रत की तैयारी कब से शुरू होती है? योगिनी एकादशी व्रत का नियम केवल एक दिन का नहीं माना जाता. इसकी शुरुआत दशमी तिथि की रात से ही हो जाती है. धार्मिक नियमों के अनुसार दशमी के दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और रात में अन्न का त्याग कर देना चाहिए. मान्यता है कि व्रत से पहले मन, वचन और कर्म की शुद्धता का पालन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है.

पूजा विधि क्या है?

एकादशी के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें. पूजा के दौरान भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दिन “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना गया है. श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार विष्णु सहस्रनाम या अन्य वैष्णव स्तोत्रों का पाठ भी कर सकते हैं.

व्रत के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए. व्रत रखने वाले श्रद्धालु फल, दूध और अन्य फलाहारी पदार्थों का सेवन कर सकते हैं. साथ ही क्रोध, नकारात्मक विचार और असत्य भाषण से बचने की भी सलाह दी जाती है. माना जाता है कि संयम और भक्ति के साथ किया गया व्रत ही पूर्ण फल प्रदान करता है.

पारण का सही समय क्यों है जरूरी?

एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद किया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि पारण के समय तुलसी युक्त जल ग्रहण करना शुभ होता है. शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि द्वादशी तिथि के भीतर व्रत का पारण अवश्य कर लेना चाहिए. निर्धारित समय में पारण न करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता. इसलिए पंचांग में बताए गए शुभ समय का विशेष ध्यान रखना आवश्यक माना गया है.

निर्जला के बाद आती है देवशयनी एकादशी

योगिनी एकादशी के बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी आती है, जिससे चातुर्मास की शुरुआत होती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं और चार महीने बाद देवउठनी एकादशी पर जागृत होते हैं. इस तरह निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी का क्रम हिंदू धार्मिक परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.

Tags: nirjala ekadashiyogini ekadashi 2026
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