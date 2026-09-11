Home > धर्म > यमुना के बीहड़ों में विराजती मां ब्रह्माणी! 550 साल पुराने मंदिर से जुड़ा है राजघराने का नाता, नवरात्रि में उमड़ता है आस्था का सैलाब

यमुना के बीहड़ों में विराजती मां ब्रह्माणी! 550 साल पुराने मंदिर से जुड़ा है राजघराने का नाता, नवरात्रि में उमड़ता है आस्था का सैलाब

Maa Brahmani Temple Etawah: जहां एक ओर यमुना की लहरें अपनी कहानी कहती हैं, वहीं उसके किनारे फैले बीहड़ों के बीच एक ऐसा मंदिर भी है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों की आस्था पीढ़ियों से चली आ रही है. चारों तरफ ऊबड़-खाबड़ रास्ते और बीहड़ों का सन्नाटा, लेकिन नवरात्रि आते ही यही इलाका घंटियों, जयकारों और श्रद्धालुओं की भीड़ से गूंज उठता है. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक जानकारियां-

By: Lalit Kumar | Published: September 11, 2026 4:22:07 PM IST

Maa Brahmani Temple Etawah
Maa Brahmani Temple Etawah


Maa Brahmani Temple Etawah: जहां एक ओर यमुना की लहरें अपनी कहानी कहती हैं, वहीं उसके किनारे फैले बीहड़ों के बीच एक ऐसा मंदिर भी है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों की आस्था पीढ़ियों से चली आ रही है. चारों तरफ ऊबड़-खाबड़ रास्ते और बीहड़ों का सन्नाटा, लेकिन नवरात्रि आते ही यही इलाका घंटियों, जयकारों और श्रद्धालुओं की भीड़ से गूंज उठता है. यह मंदिर है मां ब्रह्माणी का, जिसके बारे में मान्यता है कि यहां विराजमान देवी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं. 

इटावा जिले के जसवंतनगर क्षेत्र में यमुना नदी के बीहड़ों के बीच स्थित मां ब्रह्माणी मंदिर (बरमनी माता मंदिर) लगभग 550 साल पुराना एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है. कहा जाता है कि, इस मंदिर का संबंध एक राजघराने से रहा है. मंदिर की प्राचीनता और इससे जुड़ी लोककथाएं इसे आसपास के लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनाती हैं. खासकर नवरात्रि के दिनों में दूर-दराज से श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं. 

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बीहड़ों के बीच कैसे हुई मंदिर की स्थापना?

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, मां ब्रह्माणी का यह मंदिर लंबे समय से यमुना के बीहड़ क्षेत्र में आस्था का केंद्र रहा है.  मंदिर की स्थापना को लेकर अलग-अलग लोककथाएं सुनने को मिलती हैं. इन्हीं कथाओं में राजघराने से इसके संबंध का भी उल्लेख मिलता है. कहा जाता है कि पुराने समय में राजपरिवार के लोग भी मां ब्रह्माणी के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे.  देवी की पूजा और मंदिर से जुड़ी परंपराएं समय के साथ आगे बढ़ती गईं और आज भी स्थानीय श्रद्धालु उसी आस्था के साथ यहां पहुंचते हैं.  

नवरात्रि में बदल जाता है पूरा माहौल

सालभर मंदिर में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान यहां का नजारा बिल्कुल अलग हो जाता है. सुबह से ही भक्तों की कतारें लगने लगती हैं. कोई माता के दर्शन के लिए पहुंचता है तो कोई अपनी मनोकामना लेकर मंदिर में पूजा-अर्चना करता है. बीहड़ों के बीच स्थित होने के बावजूद नवरात्रि में यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. मंदिर परिसर में घंटियों की आवाज, माता के जयकारे और पूजा-पाठ का वातावरण लोगों को आध्यात्मिक अनुभव देता है. 

मां के दरबार में पूरी होती हैं मनोकामनाएं!

स्थानीय भक्तों के बीच मान्यता है कि मां ब्रह्माणी के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मुराद पूरी होती है. यही विश्वास भक्तों को बार-बार इस मंदिर तक खींच लाता है. कई श्रद्धालु नवरात्रि में विशेष पूजा और दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं. मां ब्रह्माणी का यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि आसपास के लोगों की आस्था, परंपरा और लोकविश्वास का हिस्सा भी है. यमुना के बीहड़ों के बीच इसकी मौजूदगी इसे और खास बना देती है. 

Tags: Dharmfamous templeMaa Brahmani Temple Etawahreligion news
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