मृत व्यक्ति के पैर क्यों छूते हैं लोग? अंतिम संस्कार से जुड़ी इस परंपरा का क्या है धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व

भारतीय संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक हर संस्कार का अपना विशेष महत्व माना गया है. इन्हीं में से एक परंपरा है अंतिम विदाई के समय मृत व्यक्ति के चरण स्पर्श करना. अक्सर आपने देखा होगा कि अंतिम संस्कार से पहले परिजन और रिश्तेदार दिवंगत व्यक्ति के पैर छूकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं. यह सिर्फ एक रस्म या दिखावा नहीं है, बल्कि इसके पीछे सम्मान, आभार, आशीर्वाद और आत्मा की शांति से जुड़े गहरे कारण छिपे हैं. दरअसल, पैरों को हिंदू संस्कृति में शक्ति, ऊर्जा और आशीर्वाद का केंद्र माना जाता है. जीवित अवस्था में बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, ठीक उसी तरह मृत्यु के समय अंतिम प्रणाम और आभार व्यक्त करने का यह अंतिम अवसर होता है. तो चलिए जानते हैं इस परंपरा का महत्व-

धार्मिक मान्यता क्या कहती है?

सनातन परंपरा में चरण स्पर्श को सम्मान और विनम्रता का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का शरीर पंचतत्व में विलीन होने की प्रक्रिया की ओर बढ़ता है और अंतिम संस्कार से पहले उसे अंतिम प्रणाम करना, उसके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम होता है. यदि दिवंगत व्यक्ति माता-पिता, गुरु, बुजुर्ग या परिवार के वरिष्ठ सदस्य हों, तो उनके चरण स्पर्श करके लोग उनके जीवनभर मिले प्रेम, मार्गदर्शन और आशीर्वाद के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं. कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह आत्मा की शांतिपूर्ण यात्रा के लिए प्रार्थना करने का भी एक भाव है.

अंतिम आशीर्वाद प्राप्त करने की आस्था

शास्त्रों में मान्यता है कि मृत्यु के समय आत्मा परमात्मा से मिलने की यात्रा पर निकलती है. इस दौरान अंतिम संस्कार से पहले पैर छूने से मृत व्यक्ति का अंतिम आशीर्वाद प्राप्त होता है. ऐसा माना जाता है कि आत्मा उस समय बहुत शक्तिशाली अवस्था में होती है और उसके पैरों में अभी भी सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे कर्मों का प्रभाव रहता है. पैर छूकर व्यक्ति यह प्रार्थना करता है कि दिवंगत आत्मा उसे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद दे. यह आशीर्वाद भावनात्मक रूप से परिवार को मजबूती देता है और आगे की जिंदगी में सकारात्मक प्रभाव डालता है.

आत्मा की शांति और सद्गति के लिए प्रार्थना

पैर छूने की क्रिया एक तरह से दिवंगत आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त करने की प्रार्थना है. यह दिखाता है कि परिवार का मानना है कि मृत व्यक्ति के सभी सांसारिक कार्य अब समाप्त हो चुके हैं और वह अब परमात्मा की ओर बढ़ रहा है. इस क्रिया से परिवार वाले आत्मा से कहते हैं कि ‘हम आपको शांतिपूर्ण विदाई दे रहे हैं, आप बिना किसी मोह या कष्ट के आगे बढ़ें. ‘पैर छूने से प्रेत योनि या भटकाव की आशंका कम होती है और आत्मा को सद्गति मिलने में मदद मिलती है. यह भावनात्मक रूप से परिवार को भी संतोष देता है कि उन्होंने अंतिम सम्मान पूरा किया.

क्या है इसका वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष?

वैज्ञानिक दृष्टि से मृत व्यक्ति के पैर छूने से किसी प्रकार का आध्यात्मिक ऊर्जा हस्तांतरण सिद्ध नहीं हुआ है. हालांकि मनोविज्ञान इस परंपरा को शोक की प्रक्रिया (Grieving Process) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है. विशेषज्ञों के अनुसार अंतिम बार दिवंगत व्यक्ति को प्रणाम करना परिजनों को यह स्वीकार करने में मदद करता है कि उनका प्रिय अब इस संसार में नहीं है. यह भावनात्मक रूप से विदाई देने का एक माध्यम बनता है, जिससे दुख को स्वीकार करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है.

पैरों को ही क्यों छुआ जाता है?

भारतीय संस्कृति में चरण स्पर्श सम्मान का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है. जीवित बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, जबकि दिवंगत व्यक्ति के चरण स्पर्श कर उनके प्रति अंतिम सम्मान व्यक्त किया जाता है. यह विनम्रता, कृतज्ञता और जीवनभर के संबंधों को सम्मान देने का प्रतीक है.

अंतिम संस्कार में किन बातों का रखा जाता ध्यान?

अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के सदस्य दिवंगत व्यक्ति को स्वच्छ वस्त्र पहनाते हैं, धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा-अर्चना करते हैं और अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. इसके बाद पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम यात्रा और दाह संस्कार या अन्य अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाती है. अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों में इन परंपराओं में कुछ भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं.