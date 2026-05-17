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रविवार को क्यों की जाती है सूर्य देव की पूजा? जानें इसका धार्मिक महत्व और क्या करें दान

Surya Dev: हिंदू पुराणों में, सूर्य को वेदों के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक और ब्रह्मांड की आत्मा माना जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि रविवार को ही सूर्य देव की पूजा क्यों होती है? चलिए जानते हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 17, 2026 4:06:16 PM IST

रविवार को ही क्यों की जाती है सूर्य देव की पूजा?
रविवार को ही क्यों की जाती है सूर्य देव की पूजा?


सूर्य देव ईश्वर के भौतिक और प्रत्यक्ष स्वरूप के रूप में पूजनीय, प्रकाशमय, जीवन शक्ति दाता, अच्छे स्वास्थ्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक हैं. भक्त अंधकार को दूर करने और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं. मान्यताओं के अनुसार सूर्य की पूजा करने के लिए रविवार का दिन ही उपयुक्त क्यों हैं. क्या है इसके पीछे का धार्मिक महत्व? जानिए. 

रविवार को ही सूर्य देव की पूजा क्यों होती है?

धार्मिक ग्रंथ सर्व पुराण के अनुसार रविवार को भगवान सूर्य की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है. एक पौराणिक कथा के अनुसार, इंद्रदेव ने भगवान शिव और माता पार्वती से ईश्वर की प्रतिमा स्थापित करने की इच्छा जताई थी. तब भगवान शिव ने उन्हें सूर्य देव की प्रतिमा स्थापित करने का सुझाव दिया. शिवजी ने कहा था कि सूर्य देव में त्रिदेव- ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप समाहित है. इसी कारण सूर्य देव को ‘क्षेत्रपालक’ यानी आकाश और संसार के रक्षक के रूप में पूजा जाने लगा. मान्यता है कि रविवार के दिन सूर्य भगवान की आराधना करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पूरे सप्ताह सुख-समृद्धि बनी रहती है. यही वजह है कि सूर्य पूजा को कई देवी-देवताओं की एक साथ उपासना के समान माना जाता है.

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रविवार को सूर्य देव की पूजा करने के लाभ

मान्यता है कि रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने से कुंडली में मौजूद किसी भी दोष को सुधारने और अशांत व हानिकारक ग्रहों को शांत करने में मदद मिल सकती है. सूर्य उन सभी ग्रहों का केंद्र है जो मनुष्य की कुंडली को नियंत्रित करते हैं. प्रत्येक ग्रह की अपनी एक अलग विशेषता होती है, जिसे सूर्य द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है. इसलिए, पूजा करने वाले व्यक्ति में किसी भी प्रकार के दोषों को कम किया जा सकता है.

सूर्य को जल चढ़ाने के फायदे

कुछ लोग हर सुबह सूर्य देव को तांबे के गोल बर्तन से जल चढ़ाकर और सूर्य मंत्रों का जाप करके उनकी पूजा करते हैं. ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से शरीर अधिक स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनता है और सभी प्रकार की शारीरिक बीमारियों से मुक्त हो जाता है. यह भी माना जाता है कि यह अनुष्ठान हमारे जीवन में सूर्य का प्रकाश लाता है, जिससे हमारा करियर और पेशा बेहतर होता है.

क्या दान करना चाहिए?

सूर्य देव को प्रसन्न करने और कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए गेहूं, गुड़, तांबे के बर्तन, लाल वस्त्र, और माणिक्य (Ruby) का दान करना सबसे उत्तम माना जाता है. इन वस्तुओं का दान रविवार के दिन सुबह सूर्य के समय करना विशेष फलदायी होता है. 

Tags: dharmasurya dev
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