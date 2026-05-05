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रात 2 से 4 बजे के बीच अचानक नींद क्यों खुल जाती है? बीमारी या कोई बड़ा रहस्य, ऐसी स्थिति में क्या करें

Sleep Breaking Sign: हेल्थ एक्सपर्ट एक हेल्दी व्यक्ति को हर दिन 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने की सलाह देते हैं. हालांकि, उम्र के अनुसार नींद लेने के घंटों में बदलाव संभव है. लेकिन, कई बार कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता है कि रात में अचानक जाग जाते हैं. विशेषतौर पर रात के 2, 3 या 4 बजे के आसपास. ऐसे में कई लोग डर भी जाते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Last Updated: May 5, 2026 2:19:44 PM IST

जानिए, रात में अचानक नींद खुलने का मतलब. (Canva)
जानिए, रात में अचानक नींद खुलने का मतलब. (Canva)


Sleep Breaking Sign: सेहतमंद रहने के लिए केवल खानपान ही नहीं अच्छी नींद भी बेहद जरूरी है. हेल्थ एक्सपर्ट एक स्वस्थ्य व्यक्ति को हर दिन 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने की सलाह देते हैं. हालांकि, उम्र के अनुसार नींद लेने के घंटों में बदलाव संभव है. यही कारण है कि डॉक्टर हमेशा एक निश्चित समय पर सोने और जागने की सलाह देते हैं. लेकिन, कई बार कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता है कि रात में अचानक जाग जाते हैं. यानी उनकी नींद टूट जाती है. कई बार घरों में भी देखा होगा कि, सभी लोग हर दिन एक ही समय पर सोते हैं, जबकि कुछ लोग रात में अचानक जाग जाते हैं. ऐसा खुद से ही होता है, न कि अलार्म, बाहरी शोर या किसी अन्य कारण कारण के. विशेषतौर पर रात के 2, 3 या 4 बजे के आसपास. ऐसे में कई लोग डर भी जाते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों रात में अचानक नींद टूट जाती है? नींद टूटने के पीछे कोई विज्ञान है या फिर रहस्य? आइए जानते हैं इस बारे में- 

रात में नींद टूटने की असल वजह

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, रात में अचानक नींद टूटना सिर्फ नींद की समस्या नहीं है. भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार, बार-बार एक ही समय पर जागना हृदय से मिलने वाला एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संकेत है. शास्त्र विशेषज्ञ कहते हैं कि, यह जानना महत्वपूर्ण है कि वह संकेत क्या है और वह आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है. दरअसल, दिन भर की भागदौड़ में हम अक्सर अपने अंतर्मन की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं. इसीलिए देर रात, जब दुनिया शांत और अपेक्षाकृत स्थिर होती है, तब हमारा अंतर्मन ही हमें जगाता है.

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अचानक नींद टूटने का ज्योतिष मत

गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी सलाह देते हैं, सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है. इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है. इस दौरान कई प्राकृतिक शक्तियां आपसे जुड़ने का प्रयास करती हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. इस समय कुछ विशेष कार्य करना महत्वपूर्ण है. इस विशेष संकेत का उद्देश्य आपसे यह पूछना है कि आप दिनभर अपने मन में दबी हुई या अनसुलझी किसी बात पर ध्यान दें. यह कोई अनसुलझी भावना हो सकती है, कोई छिपा हुआ दुख हो सकता है, या फिर आपके अंदर कोई ऐसा बदलाव हो सकता है जिसे आप करने की कोशिश कर रहे हों.

समय का छिपा अर्थ

आधी रात को जागना एक चरण के अंत और एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक है. विशेष रूप से, सुबह 3 से 4 बजे के बीच के समय को ‘आध्यात्मिक घंटा’ कहा जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस दौरान भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच का पर्दा पतला हो जाता है. यह प्रार्थना, आत्मचिंतन और शुभ संकेतों के लिए एक शक्तिशाली समय है. सुबह 4 से 5 बजे के बीच जागना इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा नई शुरुआत और आने वाले दिन के लिए तैयारी कर रही है.  

रात में जागृति के महत्वपूर्ण कारण

रात में अचानक नींद के खुलने का मतलब है कि इस जागृति के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं. पहला, आपके मन में अभी भी अनसुलझा दर्द और पुरानी यादें हो सकती हैं. दूसरा, आपके मन में आने वाले सपने आपको जीवन में सही मार्ग खोजने में मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे होंगे. और तीसरा, आपका मन अनजाने में ही पुराने विचारों और बुरी आदतों को छोड़ रहा होगा. फिर से, यह आपकी अंतरात्मा का संकेत हो सकता है कि आप ध्यान या प्रार्थना शुरू करें. 

ऐसा होने पर क्या करें?

जागने के बाद घबराने की कोई बात नहीं है. यह कोई समस्या नहीं है, इसे स्वयं से बातचीत का एक संकेत समझें. धीरे-धीरे बैठें और बीच-बीच में गहरी सांसें लें. ध्यान दें कि उस क्षण आपके मन में क्या विचार, भावनाएं और यादें आ रही हैं. उन्हें वैसे ही रहने दें, उन पर तुरंत कोई निर्णय न लें या कोई राय न बनाएं. आप स्वयं से धीरे से पूछ सकते हैं, “मुझे क्या जानने की आवश्यकता है?” या अपने पास एक डायरी रखें और जो भी मन में आए उसे लिख लें. इस दौरान थोड़ी देर ध्यान या मंत्र जाप करने से आपकी मानसिक ऊर्जा स्थिर हो सकती है.

रात में नींद टूटने का वैज्ञानिक कारण

रात में नींद टूटने का कारण हमेशा आध्यात्मिक नहीं होता. इसके शारीरिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे तनाव, अत्यधिक कैफीन का सेवन, रक्त शर्करा के स्तर में बदलाव, स्लीप एपनिया या आपके द्वारा ली जा रही दवाओं के दुष्प्रभाव.यदि आपको स्लीप एपनिया, तेज खर्राटे, गंभीर चिंता और दिन भर अत्यधिक थकान जैसे लक्षण महसूस होते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें. क्योंकि जब आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आप किसी भी आध्यात्मिक संदेश को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे.

Tags: AstrologyDharmreligion
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