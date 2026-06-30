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सिर्फ परंपरा नहीं, लाल फूलों से जुड़ा है मंगल ग्रह और आत्मबल का संबंध, हनुमान पूजा में लाल फूल का क्या है महत्व

Hanuman Puja niyam: हनुमान जी की पूजा में लाल फूल चढ़ाने की परंपरा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे ज्योतिषीय और आध्यात्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं. लाल रंग को मंगल ग्रह, साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मंगल ग्रह की शुभता प्राप्त करने की मान्यता है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 30, 2026 5:39:52 PM IST

हनुमान जी की पूजा में लाल फूल का क्या है महत्व
हनुमान जी की पूजा में लाल फूल का क्या है महत्व


Hanuman Puja niyam: हनुमान जी की पूजा में सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़-चना और लाल फूलों का विशेष महत्व माना जाता है. मंदिरों में अक्सर भक्तों को बजरंगबली के चरणों में लाल गुलाब, लाल गुड़हल या अन्य लाल रंग के फूल अर्पित करते देखा जाता है. हालांकि बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर हनुमान जी को लाल फूल ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई धार्मिक, ज्योतिषीय और

आध्यात्मिक कारण भी मौजूद है?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु किसी न किसी ऊर्जा, ग्रह और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है. इसी प्रकार लाल फूलों को भी विशेष महत्व दिया गया है. इन्हें केवल सजावट या सुंदरता के लिए नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि यह साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास और सकारात्मक शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं. यही कारण है कि हनुमान जी की पूजा में लाल रंग की वस्तुओं को विशेष स्थान प्राप्त है.

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लाल रंग और हनुमान जी का विशेष संबंध

ज्योतिष शास्त्र में लाल रंग को ऊर्जा, शक्ति, उत्साह और वीरता का प्रतीक माना जाता है. हनुमान जी स्वयं बल, पराक्रम, निडरता और भक्ति के देवता माने जाते हैं. इसलिए उनकी पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि जब कोई भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करता है, तो वह अपनी सकारात्मक ऊर्जा और समर्पण की भावना भगवान तक पहुंचाता है. धार्मिक दृष्टि से लाल रंग उत्साह और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जबकि ज्योतिष में इसका संबंध मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है.

मंगल ग्रह से जुड़ा है लाल फूलों का महत्व

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. मंगल को साहस, आत्मबल, नेतृत्व क्षमता और ऊर्जा का कारक ग्रह माना गया है. इसी वजह से लाल फूलों को मंगल ग्रह की शुभता से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो या मंगल दोष मौजूद हो, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करना लाभकारी माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और मंगल ग्रह से जुड़े शुभ परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है. हालांकि ज्योतिषीय उपाय व्यक्ति की जन्म कुंडली और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं. इसलिए किसी विशेष समस्या या दोष के लिए योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना आवश्यक माना जाता है.

सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शक्ति का प्रतीक

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को संकटमोचन कहा जाता है. माना जाता है कि वे अपने भक्तों के संकट दूर करते हैं और उन्हें साहस प्रदान करते हैं. ज्योतिष में लाल रंग को सकारात्मक कंपन और ऊर्जावान वातावरण का प्रतीक माना गया है. इसी वजह से कई श्रद्धालु मंगलवार और शनिवार के दिन नियमित रूप से हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करते हैं. उनका विश्वास होता है कि इससे घर और मन दोनों में सकारात्मकता बनी रहती है तथा मानसिक शांति और आत्मबल में वृद्धि होती है.

कौन से लाल फूल माने जाते हैं सबसे शुभ?

ज्योतिष और पूजा-पद्धति में कुछ लाल फूलों को विशेष रूप से शुभ माना गया है. इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • लाल गुड़हल: हनुमान जी की पूजा में लाल गुड़हल को अत्यंत शुभ माना जाता है. इसकी चमकदार लाल पंखुड़ियां शक्ति और समर्पण का प्रतीक मानी जाती हैं.
  • लाल गुलाब: लाल गुलाब प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है. इसे बजरंगबली को अर्पित करना शुभ माना जाता है.
  • लाल कनेर: कई धार्मिक अनुष्ठानों में लाल कनेर का उपयोग किया जाता है. इसे भी हनुमान पूजा के लिए उपयुक्त माना गया है.
  • लाल कमल: यदि उपलब्ध हो तो लाल कमल को भी विशेष रूप से शुभ माना जाता है. यह पवित्रता और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.

मान्यता है कि ताजे, सुगंधित और स्वच्छ फूल श्रद्धा के साथ अर्पित किए जाएं तो पूजा का महत्व और बढ़ जाता है. वहीं मुरझाए हुए, टूटे हुए या खराब फूल अर्पित करने से बचने की सलाह दी जाती है.

केवल फूल नहीं, श्रद्धा भी है जरूरी

ज्योतिषाचार्यों और धार्मिक विद्वानों का मानना है कि किसी भी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण आधार श्रद्धा, भक्ति और आचरण होता है. केवल फूल चढ़ाने से ही पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती. यदि व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करे, अच्छे कर्म करे, अनुशासित जीवन जिए और दूसरों की सहायता करे, तो पूजा का आध्यात्मिक प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है. यही कारण है कि कई श्रद्धालु लाल फूलों के साथ सिंदूर, चमेली का तेल और गुड़-चना भी अर्पित करते हैं. इसे भक्ति, समर्पण और विश्वास का प्रतीक माना जाता है.

पूजा करते समय रखें इन बातों का ध्यान

यदि आप घर में हनुमान जी की पूजा करते हैं तो पूजा स्थल की साफ-सफाई और सात्विक वातावरण बनाए रखना शुभ माना जाता है. पूजा में हमेशा ताजे लाल फूलों का उपयोग करें और उन्हें सम्मानपूर्वक अर्पित करें. पूजा के बाद फूलों को इधर-उधर फेंकने की बजाय किसी पौधे के पास, बहते जल में या उचित स्थान पर विसर्जित करना बेहतर माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा सामग्री का सम्मान करना भी पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.ध्यान रखने वाली बात यह है कि ज्योतिषीय उपाय आस्था और मान्यताओं पर आधारित होते हैं. इन्हें जीवन की समस्याओं का एकमात्र समाधान नहीं माना जाना चाहिए. सकारात्मक सोच, परिश्रम, अच्छे कर्म और आत्मविश्वास के साथ किए गए धार्मिक कार्य ही व्यक्ति के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने में सहायक माने जाते हैं.

Tags: hanuman puja niyam
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