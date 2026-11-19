Baba Baidyanath Dham: देवघर (बैद्यनाथ धाम) में स्थित बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ना केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि यह भगवान शिव, रावण और देवताओं से जुड़ी एक पौराणिक कथा का केंद्र भी है. यही वजह है कि इस पवित्र स्थान को एक विशेष पहचान मिली है. माना जाता है कि अगर राक्षसराज रावण इस शिवलिंग को लंका ले जाने में सफल हो जाता, तो इतिहास और धार्मिक परंपराएं पूरी तरह से अलग होतीं. हालांकि, भगवान शिव की एक शर्त और उनकी लीला के कारण यह ज्योतिर्लिंग अब झारखंड के देवघर में स्थापित है. आइए इस पूरी कहानी को जानते हैं.

रावण को मिला था वरदान

शिव पुराण के अनुसार, राक्षसराज रावण भगवान शिव का परम भक्त था. उसने कैलाश और हिमालय क्षेत्र में कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने अपनी भक्ति की पराकाष्ठा दिखाते हुए एक-एक करके अपने सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिए. रावण 9 सिर पहले ही अर्पित कर चुका था और जैसे ही वह अपना 10वां सिर काटने वाला था तभी भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए. उन्होंने रावण के सभी सिरों को पहले जैसा कर दिया और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे असाधारण शक्ति और वीरता का वरदान दिया.

भगवान शिव के समक्ष रावण ने रखी थी अनोखी इच्छा

वरदान प्राप्त करने के बाद रावण ने भगवान शिव के सामने एक अनोखी इच्छा रखी. उसने कहा कि वह भगवान शिव के दिव्य शिवलिंग को लंका ले जाकर वहां स्थापित करना चाहता है, जिससे भगवान शिव हमेशा वहीं निवास करें. भगवान शिव ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त रखी. उन्होंने कहा कि यदि यात्रा के दौरान शिवलिंग को कहीं भी ज़मीन पर रख दिया गया, तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर कोई भी उसे वहां से हटा नहीं पाएगा.

रास्ते में कैसे रुकी रावण की यात्रा

रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा. यात्रा के दौरान भगवान शिव की दिव्य शक्ति से उसे अचानक लघुशंका (पेशाब) करने की तीव्र इच्छा हुई. शिवलिंग को पकड़े हुए वह ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पास खड़े एक ग्वाले (कुछ कथाओं में अहीर) से कुछ देर के लिए शिवलिंग पकड़ने का अनुरोध किया. वहीं शिवलिंग इतना भारी था कि ग्वाला (अहीर) उसे ज़्यादा देर तक नहीं संभाल सका. अंततः, उसने शिवलिंग को ज़मीन पर रख दिया. जैसे ही शिवलिंग ने धरती को छुआ वह वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो गया. इसके बाद रावण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से नहीं हिला.

कैसे स्थापित हुआ शिवलिंग

जब रावण वापस लौटा तो उसने शिवलिंग को उठाने की हर संभव कोशिश की. उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिला. कहा जाता है कि क्रोध और निराशा में रावण ने अपने अंगूठे से शिवलिंग को दबा दिया था और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, वह निशान आज भी उस पर मौजूद माना जाता है. इसके बात रावण खाली हाथ लंका लौट गया और भगवान शिव का यह दिव्य स्वरूप उसी स्थान पर स्थापित रह गया.

देवताओं ने की वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना

रावण के लौटने के बाद भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र और अन्य देवता उस स्थान पर पहुंचे उन्होंने विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा की और ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। तब से, यह स्थान ‘श्री वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग’ के रूप में प्रसिद्ध हो गया. इस कथा का उल्लेख शिव पुराण की ‘कोटि रुद्र संहिता’ में भी मिलता है, जहाँ रावण की तपस्या, भगवान शिव के वरदान और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का विस्तार से वर्णन किया गया है.

‘बाबा वैद्यनाथ’ क्यों कहा जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव ने रावण के कटे हुए सिरों को पुनः जोड़ दिया और उसे फिर से स्वस्थ कर दिया। इसी कारण से, यहाँ उन्हें “वैद्य” के रूप में भी पूजा जाता है, जिसका अर्थ है—रोगों को दूर करने वाले प्रभु। इसी मान्यता के चलते, इस ज्योतिर्लिंग को बैद्यनाथ या वैद्यनाथ के नाम से जाना जाने लगा। यह भी माना जाता है कि पूरी श्रद्धा और विधिवत तरीके से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने और उनके दर्शन करने से शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है.

श्रावण मास में उमड़ता है आस्था का जनसैलाब

प्रत्येक वर्ष श्रावण मास शुरू होते ही भगवान शिव के लाखों भक्त बैद्यनाथ धाम पहुंचने लगते हैं. कांवड़ यात्रा के दौरान, भक्त पवित्र जल लेकर कई किलोमीटर पैदल चलकर देवघर पहुंचते हैं और वहां बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं. यह मेला देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है. मंदिर परिसर के पास स्थित पवित्र सरोवर, जलाभिषेक की पारंपरिक व्यवस्थाएं और पूजा-अर्चना की सदियों पुरानी पद्धति इस तीर्थस्थल की धार्मिक पहचान को और भी विशेष बनाती हैं.

क्या है इसका धार्मिक महत्व?

बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा ना केवल रावण की भक्ति का वृत्तांत है, बल्कि इसे भगवान शिव की लीला, उनकी स्थिति और लोक-कल्याण की भावना का प्रतीक भी माना जाता है. यही कारण है कि देवघर (झारखंड) स्थित यह पवित्र तीर्थस्थल लाखों भक्तों के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है. यहां पर हर साल देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं.