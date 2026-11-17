

रामायण में रावण जटायु का पंजा क्यों रखता है? क्या मूल महाकाव्य में इसका जिक्र है?

नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में यश द्वारा निभाया गया रावण का किरदार जटायु को हराने के बाद उसके टूटे हुए पंजे को अपने पास रख लेता है. जानिए उसने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे क्या है पूरी स्टोरी, यहां पर हम जानते हैं.

नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में एक छोटी सी लगने वाली बात ने दर्शकों का ध्यान खींचा है. जटायु के साथ भीषण लड़ाई के बाद रावण उस पक्षी का एक पंजा तोड़ लेता है और उसे अपने पास रख लेता है, लेकिन लंका का शक्तिशाली राजा उसके किसी अंग को संभाल कर क्यों रखेगा? इसका जवाब रावण के आहत अहंकार और अपमान को स्वीकार ना कर पाने की उसकी प्रवृत्ति में छिपा हो सकता है. एक्टर यश द्वारा निभाया गया रावण एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा है, जिससे लोग डरते हैं. लेकिन जटायु उसे इस तरह चुनौती देता है जिसकी शायद उसने उम्मीद भी नहीं की होगी. यह दृश्य फिल्म में रामायण के खलनायक (रावण) के चित्रण में एक दिलचस्प पहलू जोड़ता है.

रामायण में रावण जटायु का पंजा क्यों रखता है?

रावण और जटायु के बीच लड़ाई तब होती है जब लंका का राजा माता सीता का अपहरण करके उन्हें पुष्पक विमान में ले जा रहा होता है. अपनी उम्र के बावजूद जटायु रावण को बिना लड़े जाने नहीं देता. फिल्म में यह बुजुर्ग पक्षी एक जोरदार लड़ाई लड़ता है और रावण पर इतना भीषण प्रहार करता है कि उसका सिर तक कट जाता है. हालांकि, अपनी अलौकिक शक्तियों की मदद से रावण फिर से ठीक हो जाता है. अंत में वह जटायु पर हावी हो जाता है और उसे घायल कर देता है. इसके बाद उसका एक पंजा अपने साथ ले जाता है.

जटायु के पंजे को अपने पास रखने को रावण के नज़रिए से देखें तो यह उस लड़ाई की एक निशानी को सहेज कर रखने जैसा है. इसे एक तरह की ‘डार्क ट्रॉफी’ (अशुभ निशानी) माना जा सकता है, जो उसे उस ज़ख्म की याद दिलाती है जो उसे एक पक्षी ने दिया था. अंत में रावण भले ही जीत गया हो, लेकिन एक पक्षी के हाथों घायल होना उसके लिए बेहद अपमानजनक रहा होगा.

रावण जैसे अहंकारी व्यक्ति के लिए यह अनुभव बहुत अपमानजनक रहा होगा. यह हरकत उसके अहंकार को भी दर्शाती है. जटायु को हराने के बाद भी रावण उस विरोधी को भूलने को तैयार नहीं है, जिसने उसकी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत की थी. कुल मिलाकर, वह पंजा उस लड़ाई की एक निजी निशानी बन जाता है.

क्या मूल रामायण में सच में रावण ने जटायु का पंजा अपने पास रखा था?

फिल्म और मूल महाकाव्य के बीच एक बड़ा अंतर है. रावण का जटायु का पंजा तोड़ना और उसे अपने पास रखना फिल्म के लिए जोड़ा गया एक हिस्सा है. मूल वाल्मीकि रामायण में इसका कोई ज़िक्र नहीं है. दोनों के बीच की लड़ाई का वर्णन ‘अरण्य कांड’ में मिलता है, खासकर 51वें सर्ग में। जब जटायु देखता है कि रावण माता सीता का अपहरण कर रहा है, तो वह उसे रोकता है और चुनौती देता है. वह पक्षी अपने पंजों और चोंच से रावण पर हमला करता है, उसके रथ को नुकसान पहुंचाता है और धनुष तोड़ देता है और उसके सारथी को मार डालता है.

आखिरकार, रावण अपनी तलवार से जटायु के पंख काट देता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है. मूल कथा में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि रावण ने उस पक्षी का कोई पंजा एक ‘ट्रॉफी’ के तौर पर अपने पास रखा था. यही वजह है कि नितेश तिवारी की रामायण में दिखाई गई इस बात को वाल्मीकि रामायण का कोई हिस्सा मानने के बजाय एक ‘रचनात्मक कल्पना’ (creative interpretation) के रूप में देखा जाना चाहिए.

जटायु कौन थे और उन्होंने रावण से लड़ाई क्यों की?

जटायु गिद्धों के एक वृद्ध राजा थे और भगवान राम के पिता राजा दशरथ के मित्र थे. जब वह रावण को माता सीता का अपहरण करके ले जाते हुए देखता है, तो वह तुरंत उनकी रक्षा के लिए आगे आता है. यह जानते हुए भी कि रावण एक अत्यंत शक्तिशाली शत्रु है.

रावण से हार जाते हैं जटायु

हालांकि आखिरकार जटायु यह युद्ध हार जाता है, लेकिन उसका हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है. जटायु माता सीता के लिए कुछ कीमती समय जुटा देता है और रावण को वहां से निकलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है. युद्ध के बाद बुरी तरह घायल जटायु तब तक जीवित रहता है जब तक कि उसकी भेंट भगवान राम और लक्ष्मण से नहीं हो जाती. वह उन्हें बताता है कि रावण माता सीता का अपहरण करके ले गया है और उन्हें यह भी बताता है कि लंकापति रावण किस दिशा में गया है.

यही बात फिल्म में जटायु के पंजों वाले दृश्य को विशेष रूप से दिलचस्प बनाती है. भले ही रावण जटायु को हराने के बाद उसके शरीर का कोई हिस्सा अपने साथ ले जाए, लेकिन उस पक्षी का साहस एक कहीं अधिक गहरी छाप छोड़ जाता है.