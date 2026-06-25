शवयात्रा में क्यों बोला जाता है ‘राम नाम सत्य है’? इसके पीछे क्या छिपा है संदेश,जानिए धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व

Funeral tradition: मृत्यु जीवन का ऐसा सत्य है जिससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता. जन्म लेने वाला हर इंसान एक दिन इस संसार को छोड़कर चला जाता है. यही कारण है कि सनातन धर्म में मृत्यु और अंतिम संस्कार से जुड़ी परंपराओं को विशेष महत्व दिया गया है. इन्हीं परंपराओं में एक है शवयात्रा के दौरान बार-बार “राम नाम सत्य है” का उच्चारण करना. अधिकांश लोग इसे केवल एक धार्मिक परंपरा मानते हैं, लेकिन इसके पीछे जीवन, मृत्यु और आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा गहरा संदेश छिपा हुआ है.

सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन का सत्य है

जब किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकाली जाती है, तब उसके साथ चलने वाले लोग “राम नाम सत्य है” का जाप करते हैं. पहली नजर में यह मृतक को श्रद्धांजलि देने जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह संदेश उन लोगों के लिए होता है जो अभी जीवित हैं. इस वाक्य का अर्थ है कि इस संसार में केवल ईश्वर और सत्य ही शाश्वत हैं. मनुष्य का शरीर, धन, पद, प्रतिष्ठा और सांसारिक सुख एक दिन समाप्त हो जाते हैं. ऐसे में व्यक्ति को अपने जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए.

युधिष्ठिर के उत्तर में छिपा है इसका सार

महाभारत के वनपर्व में यक्ष और युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद को जीवन का महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है. जब यक्ष ने संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य पूछा, तब युधिष्ठिर ने कहा था कि मनुष्य रोज दूसरों को मरते देखता है, फिर भी स्वयं को अमर समझता है. “राम नाम सत्य है” का उच्चारण इसी सत्य की याद दिलाता है. यह लोगों को बताता है कि मृत्यु अटल है और जीवन का हर क्षण मूल्यवान है.

आत्मा की शांति से भी जुड़ी है मान्यता

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने परिवार और परिचित वातावरण के आसपास रहती है. ऐसे में भगवान राम के नाम का जाप आत्मा को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है. मान्यता है कि ईश्वर के नाम का स्मरण आत्मा को सांसारिक मोह-माया से मुक्त होने और आगे की यात्रा के लिए तैयार होने में सहायता करता है.

क्यों लिया जाता है भगवान राम का नाम?

सनातन परंपरा में भगवान राम को धर्म, सत्य और मर्यादा का प्रतीक माना गया है. इसलिए अंतिम यात्रा के दौरान उनके नाम का स्मरण जीवन के अंतिम सत्य की ओर संकेत करता है. धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि राम नाम का उच्चारण वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और मृतक की यात्रा को शांतिपूर्ण बनाने में सहायक होता है.

की दौड़ के बीच रुककर सोचने का संदेश

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग धन, करियर, संपत्ति और प्रतिष्ठा के पीछे लगातार भाग रहे हैं. लेकिन जब किसी की शवयात्रा निकलती है और “राम नाम सत्य है” की आवाज सुनाई देती है, तब यह मनुष्य को कुछ पल रुककर जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है. यह संदेश देती है कि अंत में साथ केवल व्यक्ति के कर्म और उसकी आध्यात्मिक चेतना ही जाती है.

परंपरा आज भी क्यों जीवित है?

समय के साथ जीवनशैली बदल गई है, लेकिन अंतिम संस्कार से जुड़ी कई परंपराएं आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जाती हैं. इसकी वजह यह है कि ये परंपराएं केवल धार्मिक रस्में नहीं बल्कि जीवन को समझने और आत्मबोध का माध्यम भी हैं. “राम नाम सत्य है” केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन की नश्वरता और ईश्वर की शाश्वतता का स्मरण है. यही कारण है कि सदियों पुरानी यह परंपरा आज भी लोगों को जीवन का सबसे बड़ा सत्य याद दिलाती है.