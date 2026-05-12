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Prayer Meaning: लोग प्रार्थना करते समय आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Prayer Meaning: दुनिया के लगभग हर धर्म में प्रार्थना का अपना अलग महत्व है, लेकिन अगर एक बात सभी में समान दिखाई देती है तो वह है प्रार्थना करते समय आंखें बंद करना. आइए जानते है प्रार्थना के समय आंखें बंद करने के पिछे की वजह के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 12, 2026 2:49:18 PM IST

प्रार्थना के समय लोग आखें क्यों बंद क्यों कर लेते हैं
प्रार्थना के समय लोग आखें क्यों बंद क्यों कर लेते हैं


Prayer Meaning: दुनिया के लगभग हर धर्म में प्रार्थना का अपना अलग महत्व है, लेकिन अगर एक बात सभी में समान दिखाई देती है तो वह है प्रार्थना करते समय आंखें बंद करना. चाहे मंदिर हो, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा, लोग जब ईश्वर को याद करते हैं तो अक्सर आंखें बंद कर लेते हैं, सिर झुका लेते हैं और खुद को पूरी तरह उस पल में समर्पित कर देते हैं.

बहुत से लोग इसे सिर्फ धार्मिक परंपरा या बचपन से सीखी आदत मानते हैं, लेकिन इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अर्थ छिपा हुआ है. आंखें बंद करना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि मन को बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की शांति से जोड़ने का तरीका माना जाता है.

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 प्रार्थना में आंखें बंद करने का सबसे बड़ा कारण

जब इंसान अपनी आंखें बंद करता है, तो उसके आसपास की हलचल और दृश्य धीरे-धीरे महत्व खोने लगते हैं. मनुष्य का दिमाग स्वभाव से हर छोटी-बड़ी चीज पर ध्यान देने लगता है. तेज रोशनी, लोगों की आवाज, आसपास की गतिविधियां या हल्की हलचल भी ध्यान भटका सकती हैं.ऐसे में आंखें बंद करने से बाहरी दुनिया से मिलने वाले दृश्य संकेत कम हो जाते हैं और मन केवल प्रार्थना, मंत्र या ईश्वर के विचारों पर केंद्रित हो पाता है.

यही वजह है कि आंखें बंद करने से:

  • एकाग्रता बढ़ती है
  •  मन शांत होता है
  •  मानसिक तनाव कम महसूस होता है
  •  व्यक्ति भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है

आध्यात्मिक रूप से इसका महत्व?

कई धार्मिक मान्यताओं में आंखें बंद करना विनम्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है. इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर किसी उच्च शक्ति के सामने खुद को समर्पित कर रहा है.प्रार्थना को केवल धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि ईश्वर और इंसान के बीच का निजी संवाद माना जाता है. आंखें बंद करने से व्यक्ति उस पल को और गहराई से महसूस कर पाता है.

अलग-अलग धर्मों में आंखें बंद करने की परंपरा

हिंदू धर्म

हिंदू धर्म में पूजा, मंत्र जाप या आरती के समय भक्त अक्सर आंखें बंद कर लेते हैं. ऐसा माना जाता है कि इससे मन भगवान की भक्ति में अधिक स्थिर होता है.

ईसाई धर्म

चर्च में प्रार्थना के दौरान लोग आंखें बंद करके ईश्वर से संवाद करते हैं. यह श्रद्धा, विनम्रता और ध्यान का प्रतीक माना जाता है.

इस्लाम

दुआ करते समय मुसलमान पूरी तल्लीनता के साथ अल्लाह को याद करते हैं. भले ही हर व्यक्ति आंखें बंद न करे, लेकिन ध्यान और आत्मिक जुड़ाव का भाव प्रमुख होता है.

अन्य आध्यात्मिक परंपराएं

ध्यान, मेडिटेशन और योग जैसी कई आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में भी आंखें बंद करने पर जोर दिया जाता है ताकि मन भीतर की ओर केंद्रित हो सके.

आंखें बंद करने से मिलता है मानसिक सुकून

मनोवैज्ञानिक रूप से भी आंखें बंद करना व्यक्ति को सुरक्षा और शांति का अनुभव कराता है. भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी इंसान खुद को कुछ पल के लिए अकेला और शांत महसूस कर पाता है.यह एक तरह की मानसिक सीमा बना देता है, जहां व्यक्ति अपनी भावनाएं, चिंताएं और इच्छाएं बिना किसी डर के ईश्वर के सामने व्यक्त कर सकता है.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Hindu PrayerPrayer MeaningSpiritual FactsWhy Close Eyes During Prayer
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