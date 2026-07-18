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Sawan 2026: शिव पूजा में तांबे का लोटा ही क्यों होता है सबसे शुभ? जानें सही नियम और मान्यता

Sawan 2026: आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यह सिर्फ़ एक परंपरा है, या इसके पीछे कोई धार्मिक या वैज्ञानिक कारण है?

By: Divyanshi Singh | Published: July 18, 2026 9:22:47 PM IST

सावन में शिवलिंग पर तांबे के लोटे से ही जल क्यों चढ़ाया जाता है?
सावन में शिवलिंग पर तांबे के लोटे से ही जल क्यों चढ़ाया जाता है?


Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. इस पूरे महीने में, भक्त शिव मंदिरों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और खास पूजा करते हैं.

आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यह सिर्फ़ एक परंपरा है, या इसके पीछे कोई धार्मिक या वैज्ञानिक कारण है?

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धार्मिक शास्त्रों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, तांबे के बर्तन से जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है. यह मान्यता धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों मान्यताओं से जुड़ी हुई है.

तांबे के बर्तन को शुभ क्यों माना जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तांबे को सूर्य की धातु माना जाता है. सूर्य ऊर्जा, चमक, आत्मविश्वास और जीवन शक्ति का प्रतीक है. जब तांबे के बर्तन में जल भरकर भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, तो यह सूर्य और शिव दोनों का आशीर्वाद मिलने का प्रतीक है.

ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है और ग्रहों के कुछ अशुभ प्रभावों को भी कम किया जा सकता है.

धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं?

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, भगवान शिव का जलाभिषेक श्रद्धा और पवित्रता के साथ करना चाहिए. तांबे के बर्तन पूजा के लिए सबसे शुभ धातुओं में से एक माने जाते हैं. इसलिए, शिवलिंग पर जल, गंगाजल या पंचामृत चढ़ाने के लिए तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करने की पुरानी परंपरा है.

हालांकि, अगर तांबे का बर्तन उपलब्ध न हो, तो किसी दूसरे साफ बर्तन से भी श्रद्धा के साथ जल चढ़ाया जा सकता है. पूजा में भावना और भक्ति को सबसे ज़रूरी माना जाता है.

ज्योतिषीय महत्व क्या है?

ज्योतिषी पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, तांबा सूर्य का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव को सभी ग्रहों का देवता माना जाता है. सावन के महीने में तांबे के बर्तन से जलाभिषेक करने से आत्मविश्वास, पॉजिटिव एनर्जी और मानसिक शांति मिलती है. वह बताते हैं कि यह तरीका उन लोगों के लिए खास तौर पर शुभ है जो सूर्य के बुरे असर को कम करने के लिए भगवान शिव की पूजा करते हैं.

तांबे के बर्तन से जल चढ़ाने के फायदे

  • माना जाता है कि इससे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है. इससे मन को शांति और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है.
  • माना जाता है कि इससे सूर्य के बुरे असर कम होते हैं.
  • इससे परिवार में सुख, शांति और खुशहाली आती है.
  • माना जाता है कि इससे आत्मविश्वास और काम करने की क्षमता बढ़ती है.
  • जलाभिषेक करते समय इन बातों का ध्यान रखें:
  • साफ तांबे का बर्तन इस्तेमाल करें.
  • पानी में गंगाजल मिलाना शुभ माना जाता है.
  • जलाभिषेक करते समय “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें.
  • शिवलिंग पर धीरे-धीरे जल चढ़ाएं.
  • पूरी श्रद्धा और शांत मन से पूजा करें.

क्या स्टील के बर्तन से जल चढ़ाया जा सकता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तांबे का बर्तन ज़्यादा शुभ माना जाता है. हालांकि, अगर तांबे का बर्तन न हो, तो साफ बर्तन से भी भगवान शिव को जल चढ़ाया जा सकता है. शास्त्रों में कहा गया है कि आस्था और भक्ति ही पूजा का मूल आधार हैं.

Tags: Sawan 2026
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