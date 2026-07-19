आखिर विष्णु मंदिरों में नवग्रह पूजा क्यों नहीं होती? भगवद्गीता की यह बात जानकर रह जाएंगे हैरान

Shiva and Navagraha: हर हिंदू मंदिर को गहरे आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और वास्तु-संबंधी महत्व के साथ डिजाइन किया जाता है. सनातन धर्म में मंदिर के अंदर देवी-देवताओं की जगह तय करने के पीछे हमेशा कोई न कोई खास वजह होती है. अगर आप शिवजी के बड़े मंदिरों में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहां लगभग हमेशा नवग्रहों (नौ खगोलीय पिंडों) के लिए एक अलग मंदिर या इन नौ ग्रहों का प्रतिनिधित्व करने वाले देवी-देवताओं के लिए एक अलग मंडप होता है.

लेकिन भगवान विष्णु, भगवान राम या भगवान कृष्ण को समर्पित वैष्णव मंदिरों में आमतौर पर ऐसा नहीं होता है. तो शिव मंदिरों में नवग्रहों की मूर्तियां क्यों स्थापित की जाती हैं, जबकि वैष्णव मंदिरों में नहीं? आइए जानते हैं कि ज्योतिष, पुराण और हिंदू धर्मग्रंथ इस पुरानी परंपरा के बारे में क्या कहते हैं.

भगवान शिव को महाकाल और ग्रहों का नियंत्रक माना जाता है

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा महाकाल‌ यानी समय के सर्वोच्च स्वामी के रूप में की जाती है. चूंकि समय की गणना सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों जैसे खगोलीय पिंडों की गति पर आधारित होती है इसलिए माना जाता है कि शिव इन सबसे परे हैं.

नवग्रहों के स्वामी

शिव पुराण के अनुसार, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु समेत सभी नौ ग्रहों के देवता केवल भगवान शिव की आज्ञा से ही अपने ब्रह्मांडीय कर्तव्यों का पालन करते हैं. यह मान्यता शिव को नवग्रहों पर सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित करती है.

शिव मंदिरों में नवग्रहों की पूजा क्यों की जाती है?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शनि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसके बाद उन्हें ‘दैवीय न्यायाधीश’ (न्याय करने वाले देवता) का पद प्राप्त हुआ. इसी कारण माना जाता है कि जो भक्त भगवान शिव की शरण में जाते हैं, वे ग्रहों के बुरे प्रभावों से सुरक्षित रहते हैं. यही मुख्य कारण है कि कई शिव मंदिरों में पारंपरिक रूप से नवग्रहों के लिए एक मंदिर या निर्धारित स्थान को एक ज़रूरी हिस्सा माना जाता है.

वैष्णव परंपरा पूरी तरह से समर्पण और अनन्य भक्ति पर आधारित है

भगवान विष्णु को मानने वाली वैष्णव परंपरा पूरी तरह से समर्पण (शरणागति) और अनन्य भक्ति के सिद्धांतों पर आधारित है.

भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं “सर्व-धर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज” जिसका अर्थ है कि अन्य सभी शरणों को छोड़कर, अकेले मेरे पास आओ.

भगवान विष्णु को सर्वोच्च माना जाता है

वैष्णव दर्शन के अनुसार, जो भक्त पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है, उसे अन्य देवताओं या ग्रहों की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है. ग्रह पूरी तरह से भगवान विष्णु की इच्छा के अनुसार ही काम करते हैं.

वैष्णव मान्यताओं के अनुसार नवग्रह (नौ ग्रह) स्वयं भगवान नारायण द्वारा स्थापित एक दिव्य व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं. इसलिए जब ब्रह्मांड के पालनहार किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं, तो ग्रह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते. अनन्य भक्ति के इस सिद्धांत को बनाए रखने के लिए, आमतौर पर वैष्णव मंदिरों के गर्भगृह या परिसर में नवग्रह के लिए अलग से मंदिर या वेदी नहीं बनाई जाती हैं.

क्या वैष्णव भक्त ग्रहों के असर से अप्रभावित रहते हैं?

हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, ग्रहों का गोचर और उनका असर हर व्यक्ति पर पड़ता है. हालांकि‌‌ इन असर से निपटने का तरीका शैव और वैष्णव परंपराओं में अलग-अलग है.

शैव परंपरा में भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और उन ग्रहों के देवताओं की भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें शिव के अधीन माना जाता है‌ जैसे शनि की ‘साढ़े साती’ के असर को कम करने के लिए अनुष्ठान करना.