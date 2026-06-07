Home > धर्म > शिव मंदिर में नंदी का एक पैर आगे क्यों रहता है? नंदी की इस मुद्रा में छिपा है कलियुग का बड़ा रहस्य,वजह जानकर चौंक जाएंगे

शिव मंदिर में नंदी का एक पैर आगे क्यों रहता है? नंदी की इस मुद्रा में छिपा है कलियुग का बड़ा रहस्य,वजह जानकर चौंक जाएंगे

Nandi Maharaj: भगवान शिव के मंदिरों में नंदी महाराज की प्रतिमा हमेशा शिवलिंग के सामने स्थापित की जाती है. नंदी को शिवजी का वाहन और परम भक्त माना जाता है. उनकी प्रतिमा में एक पैर आगे और तीन पैर मुड़े हुए दिखाई देते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसके पीछे एक खास संकेत छिपा है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 7, 2026 3:12:40 PM IST

शिव मंदिर में नंदी का एक पैर आगे क्यों रहता है?
शिव मंदिर में नंदी का एक पैर आगे क्यों रहता है?


Nandi Maharaj: भगवान शिव के मंदिरों में नंदी महाराज की प्रतिमा हमेशा शिवलिंग के सामने स्थापित की जाती है. नंदी को शिवजी का वाहन और परम भक्त माना जाता है. उनकी प्रतिमा में एक पैर आगे और तीन पैर मुड़े हुए दिखाई देते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसके पीछे एक खास संकेत छिपा है.

नंदी के एक पैर आगे होने का क्या अर्थ है?

धार्मिक ग्रंथों में धर्म को चार स्तंभों पर आधारित बताया गया है. इनमें सत्य, करुणा, संयम और धर्माचरण शामिल हैं. मान्यता है कि कलियुग में धर्म का केवल एक हिस्सा ही शेष रह गया है.नंदी का एक आगे बढ़ा हुआ पैर इसी बात का प्रतीक माना जाता है कि कठिन समय में भी धर्म पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. तीन मुड़े हुए पैर धर्म के कमजोर पड़ चुके स्तंभों को दर्शाते हैं.

 धर्म के चार स्तंभ कौन से हैं?

 सत्य
 
सत्य को धर्म का आधार माना गया है. कलियुग में भी सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति सही राह पर बना रहता है.
 
करुणा
 
दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति धर्म का अहम हिस्सा मानी जाती है.
 
संयम
 
मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने को संयम कहा जाता है.
 
धर्माचरण
 
जीवन में अच्छे कर्म करना और नैतिक नियमों का पालन करना धर्माचरण कहलाता है.

 नंदी के कान में मनोकामना क्यों कही जाती है?

कई शिव मंदिरों में भक्त नंदी के कान में अपनी इच्छा या प्रार्थना कहते हैं. मान्यता है कि नंदी महाराज सच्चे मन से कही गई बात को भगवान शिव तक पहुंचाते हैं. इसी वजह से श्रद्धालु पहले नंदी के दर्शन करते हैं और फिर शिवलिंग की पूजा करते हैं.

नंदी की प्रतिमा क्या संदेश देती है?

नंदी की मुद्रा यह बताती है कि कलियुग में भी सत्य और अच्छे कर्मों का महत्व बना हुआ है. उनका आगे बढ़ा हुआ पैर धर्म की मौजूदगी का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि नंदी को भक्ति, निष्ठा और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है


Tags: hindu dharmalord shivanandi maharajNandi StatueShiva Temple
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अरबाज की एक्स ने बिकिनी में फोटो की शेयर

June 7, 2026

कच्चे दूध से घर पर करें नेचुरल फेशियल, पाएं ग्लोइंग...

June 7, 2026

Waste Materials से बनाइये ये खूबसूरत handicrafts

June 6, 2026

सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय, नंबर-1 का रिकॉर्ड...

June 6, 2026

बारिश के मौसम में गुजरा रहेंगी दिल्ली की ये जगह

June 6, 2026

अयोध्या घूमने का बना रहे हैं प्लान, तो मिस न...

June 6, 2026
शिव मंदिर में नंदी का एक पैर आगे क्यों रहता है? नंदी की इस मुद्रा में छिपा है कलियुग का बड़ा रहस्य,वजह जानकर चौंक जाएंगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शिव मंदिर में नंदी का एक पैर आगे क्यों रहता है? नंदी की इस मुद्रा में छिपा है कलियुग का बड़ा रहस्य,वजह जानकर चौंक जाएंगे
शिव मंदिर में नंदी का एक पैर आगे क्यों रहता है? नंदी की इस मुद्रा में छिपा है कलियुग का बड़ा रहस्य,वजह जानकर चौंक जाएंगे
शिव मंदिर में नंदी का एक पैर आगे क्यों रहता है? नंदी की इस मुद्रा में छिपा है कलियुग का बड़ा रहस्य,वजह जानकर चौंक जाएंगे
शिव मंदिर में नंदी का एक पैर आगे क्यों रहता है? नंदी की इस मुद्रा में छिपा है कलियुग का बड़ा रहस्य,वजह जानकर चौंक जाएंगे