देवउठनी एकादशी 2026 में शुक्रवार, 20 नवंबर को मनाई जाएगी. इस दिन चार महीने का चातुर्मास समाप्त होता है और भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं. इसके साथ ही हिंदू धर्म में शादी-ब्याह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है. आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी.

चातुर्मास में क्यों नहीं होती हैं शादियां?

हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को विवाह का साक्षी और रक्षक माना जाता है. मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु योगनिद्रा में रहते हैं. इसलिए इस अवधि में शादी-ब्याह, गृह प्रवेश और दूसरे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु के जागने के बाद ही इन शुभ कार्यों की शुरुआत होती है.

इसके पीछे एक व्यावहारिक वजह भी मानी जाती है. चातुर्मास बारिश का मौसम होता है. इस दौरान सड़कों पर पानी भरने और खेती के काम बढ़ने से लोगों के लिए यात्रा करना मुश्किल होता था. ऐसे में इन चार महीनों को पूजा-पाठ, व्रत और साधना के लिए रखा गया.

देवउठनी एकादशी के बाद क्यों शुरू होते हैं शादी-ब्याह?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं. इसके बाद तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसमें माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाता है. इसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि देवउठनी एकादशी के बाद उत्तर भारत में शादी-ब्याह का सिलसिला शुरू हो जाता है. राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस मौके पर कई जगह सामूहिक विवाह भी आयोजित किए जाते हैं.

क्या देवउठनी एकादशी पर बिना मुहूर्त देखे कर सकते हैं शादी?

देवउठनी एकादशी को कई जगह बेहद शुभ दिन माना जाता है. राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में इसे अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं. यानी इस दिन शादी के लिए अलग से शुभ समय निकलवाने की जरूरत नहीं मानी जाती.

हालांकि, कई परिवार विवाह से पहले वर-वधू की कुंडली और शुभ लग्न भी देखते हैं. साल 2026 में 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी, लेकिन कई पंचांगों के अनुसार शादी के लिए 21 नवंबर से शुभ मुहूर्त शुरू हों

यह खबर भी पढ़ें: नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोर्ट का बड़ा आदेश, घर की कुर्की के निर्देश; जानें क्या है मामला