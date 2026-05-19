Home > धर्म > क्या एक ही गोत्र में शादी करने से पड़ता है आने वाली पीढ़ियों पर असर? पढ़ें पूरी जानकारी

क्या एक ही गोत्र में शादी करने से पड़ता है आने वाली पीढ़ियों पर असर? पढ़ें पूरी जानकारी

Same Gotra Marriage: हिंदू धर्म में विवाह को केवल दो लोगों का संबंध नहीं बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और परंपराओं का मिलन माना जाता है. यही वजह है कि सनातन परंपरा में शादी से जुड़े कई नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन आज भी बड़ी संख्या में लोग करते हैं. इन्हीं नियमों में से एक है समान गोत्र में विवाह न करना.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 19, 2026 5:13:12 PM IST

क्या एक ही गोत्र में शादी करने से पड़ता है आने वाली पीढ़ियों पर असर
क्या एक ही गोत्र में शादी करने से पड़ता है आने वाली पीढ़ियों पर असर


Same Gotra Marriage: भारत के कई परिवारों में आज भी एक ही गोत्र में शादी को अनुचित माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समान गोत्र के लड़का और लड़की को एक ही वंश से जुड़ा माना जाता है, इसलिए उनका विवाह भाई-बहन के समान संबंध माना जाता है. आइए जानते हैं आखिर गोत्र क्या होता है, एक ही गोत्र में विवाह को क्यों वर्जित माना गया है और इस बारे में शास्त्रों और ज्योतिष का क्या मत है.

सनातन परंपरा में गोत्र को प्राचीन ऋषियों की वंश परंपरा से जोड़ा गया है. माना जाता है कि हर गोत्र किसी न किसी ऋषि से संबंधित होता है और उस गोत्र के लोग उसी ऋषि की संतति माने जाते हैं.यही कारण है कि समान गोत्र वाले लोगों को एक ही परिवार या वंश का माना जाता है. धार्मिक दृष्टि से इसे पारिवारिक संबंधों की मर्यादा से जोड़कर देखा जाता है.

You Might Be Interested In

 एक ही गोत्र में विवाह क्यों नहीं किया जाता?

ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक ही गोत्र में विवाह करने से पारिवारिक और सामाजिक संतुलन प्रभावित हो सकता है. ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि समान गोत्र के वर-वधू के जेनेटिक्स काफी हद तक एक जैसे माने जाते हैं, इसलिए इसे भाई-बहन के समान संबंध समझा जाता है.इसी वजह से प्राचीन समय में समाज की संरचना, परिवार की मर्यादा और वंश की शुद्धता बनाए रखने के लिए यह नियम बनाया गया था.

 क्या इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं?

कई लोग इस परंपरा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जोड़ते हैं. माना जाता है कि बहुत करीबी आनुवंशिक संबंधों में विवाह होने से आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है.प्राचीन समाज में वैज्ञानिक जानकारी सीमित होने के बावजूद लोगों ने अनुभव और सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ऐसे नियम बनाए, ताकि परिवार और समाज की संरचना सुरक्षित बनी रहे.

 किन परिस्थितियों में दी जाती है अनुमति?

मान्यता है कि अगर विवाह में लगातार बाधाएं आ रही हों और उचित वर न मिल रहा हो, तो परिवार विशेष परिस्थितियों में समान गोत्र विवाह पर विचार कर सकता है. कुछ परंपराओं में ऐसी स्थिति में कन्यादान किसी दूसरे गोत्र के व्यक्ति से करवाने की भी बात कही गई है.हालांकि धार्मिक विद्वान मानते हैं कि ऐसा फैसला केवल कठिन और अपवाद जैसी परिस्थितियों में ही लिया जाना चाहिए.

 आज भी क्यों निभाई जाती है यह परंपरा?

समय के साथ समाज की सोच और जीवनशैली में बदलाव आया है, लेकिन आज भी भारत में बड़ी संख्या में लोग गोत्र से जुड़े नियमों का पालन करते हैं. कई परिवार इसे धार्मिक आस्था, परिवार की मर्यादा और परंपरा से जोड़कर देखते हैं.वहीं कुछ लोग इसे सामाजिक और वैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने का एक पुराना तरीका भी मानते हैं.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Hindu Marriage Rulessame gotra marriageSanatan Dharma
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हीटवेव में भूलकर भी न खाएं ये चीजें!

May 19, 2026

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026

जौन एलिया के 8 बेहतरीन शेर

May 18, 2026

प्यार के चक्कर में मां से पड़ी थी मार…

May 18, 2026

Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

May 18, 2026

दवाइयां क्यों खाना? 5 सुपरफूड में मिलेंगे सारे सप्लीमेंट्स!

May 18, 2026
क्या एक ही गोत्र में शादी करने से पड़ता है आने वाली पीढ़ियों पर असर? पढ़ें पूरी जानकारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या एक ही गोत्र में शादी करने से पड़ता है आने वाली पीढ़ियों पर असर? पढ़ें पूरी जानकारी
क्या एक ही गोत्र में शादी करने से पड़ता है आने वाली पीढ़ियों पर असर? पढ़ें पूरी जानकारी
क्या एक ही गोत्र में शादी करने से पड़ता है आने वाली पीढ़ियों पर असर? पढ़ें पूरी जानकारी
क्या एक ही गोत्र में शादी करने से पड़ता है आने वाली पीढ़ियों पर असर? पढ़ें पूरी जानकारी