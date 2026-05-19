क्या एक ही गोत्र में शादी करने से पड़ता है आने वाली पीढ़ियों पर असर? पढ़ें पूरी जानकारी

Same Gotra Marriage: भारत के कई परिवारों में आज भी एक ही गोत्र में शादी को अनुचित माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समान गोत्र के लड़का और लड़की को एक ही वंश से जुड़ा माना जाता है, इसलिए उनका विवाह भाई-बहन के समान संबंध माना जाता है. आइए जानते हैं आखिर गोत्र क्या होता है, एक ही गोत्र में विवाह को क्यों वर्जित माना गया है और इस बारे में शास्त्रों और ज्योतिष का क्या मत है.

सनातन परंपरा में गोत्र को प्राचीन ऋषियों की वंश परंपरा से जोड़ा गया है. माना जाता है कि हर गोत्र किसी न किसी ऋषि से संबंधित होता है और उस गोत्र के लोग उसी ऋषि की संतति माने जाते हैं.यही कारण है कि समान गोत्र वाले लोगों को एक ही परिवार या वंश का माना जाता है. धार्मिक दृष्टि से इसे पारिवारिक संबंधों की मर्यादा से जोड़कर देखा जाता है.

एक ही गोत्र में विवाह क्यों नहीं किया जाता?

ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक ही गोत्र में विवाह करने से पारिवारिक और सामाजिक संतुलन प्रभावित हो सकता है. ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि समान गोत्र के वर-वधू के जेनेटिक्स काफी हद तक एक जैसे माने जाते हैं, इसलिए इसे भाई-बहन के समान संबंध समझा जाता है.इसी वजह से प्राचीन समय में समाज की संरचना, परिवार की मर्यादा और वंश की शुद्धता बनाए रखने के लिए यह नियम बनाया गया था.

क्या इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं?

कई लोग इस परंपरा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जोड़ते हैं. माना जाता है कि बहुत करीबी आनुवंशिक संबंधों में विवाह होने से आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है.प्राचीन समाज में वैज्ञानिक जानकारी सीमित होने के बावजूद लोगों ने अनुभव और सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ऐसे नियम बनाए, ताकि परिवार और समाज की संरचना सुरक्षित बनी रहे.

किन परिस्थितियों में दी जाती है अनुमति?

मान्यता है कि अगर विवाह में लगातार बाधाएं आ रही हों और उचित वर न मिल रहा हो, तो परिवार विशेष परिस्थितियों में समान गोत्र विवाह पर विचार कर सकता है. कुछ परंपराओं में ऐसी स्थिति में कन्यादान किसी दूसरे गोत्र के व्यक्ति से करवाने की भी बात कही गई है.हालांकि धार्मिक विद्वान मानते हैं कि ऐसा फैसला केवल कठिन और अपवाद जैसी परिस्थितियों में ही लिया जाना चाहिए.

आज भी क्यों निभाई जाती है यह परंपरा?

समय के साथ समाज की सोच और जीवनशैली में बदलाव आया है, लेकिन आज भी भारत में बड़ी संख्या में लोग गोत्र से जुड़े नियमों का पालन करते हैं. कई परिवार इसे धार्मिक आस्था, परिवार की मर्यादा और परंपरा से जोड़कर देखते हैं.वहीं कुछ लोग इसे सामाजिक और वैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने का एक पुराना तरीका भी मानते हैं.