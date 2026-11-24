सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे खास और शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, यह धर्म की रक्षा और बुराई को खत्म करने का प्रतीक है. पौराणिक कथाओं में इसके निर्माण का श्रेय भगवान शिव के आशीर्वाद को दिया गया है. माना जाता है कि इस दिव्य अस्त्र की मदद से भगवान विष्णु ने कई राक्षसों का वध किया था. भगवान कृष्ण ने भी कई बार इसका इस्तेमाल किया.

सुदर्शन चक्र क्या है?

‘सुदर्शन’ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें ‘सु’ का अर्थ शुभ और ‘दर्शन’ का मतलब देखना होता है. हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र है. भगवान विष्णु इसे अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली पर धारण करते हैं. धार्मिक मान्यताओं में सुदर्शन चक्र को धर्म की रक्षा और बुराई के नाश का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि भगवान विष्णु इस अस्त्र की मदद से अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं और बुरी शक्तियों का अंत करते हैं. इसकी पूजा करने से नकारात्मकता दूर होती है और मन को शांति मिलती है.

भगवान शिव ने विष्णु जी को भेंट किया सुदर्शन चक्र

हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं. एक पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान विष्णु एक बार भगवान शिव की पूजा कर रहे थे. उन्होंने पूजा के लिए एक हजार कमल के फूल चढ़ाने का संकल्प लिया. जब वे पूजा कर रहे थे, तब एक कमल का फूल कम पड़ गया. ऐसे में भगवान विष्णु ने बिना देर किए अपनी एक आंख शिव जी को अर्पित कर दी. उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र भेंट किया.

सूर्य देव के तेज से बना सुदर्शन चक्र

एक दूसरी मान्यता के अनुसार, सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था. कथा के मुताबिक, सूर्य देव का तेज इतना अधिक था कि उनकी पत्नी संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाती थीं. तब संज्ञा के पिता और देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को कम किया. इस प्रक्रिया में निकली दिव्य ऊर्जा से कई अस्त्र बनाए गए, जिनमें भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी शामिल था.

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