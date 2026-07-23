श्रीकृष्ण ने मुकुट में मोर पंख ही क्यों धारण किया? इसके पीछे छिपी है श्रीराम और एक मोर की कथा

Krishna Leela: द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्रीकृष्ण के रूप में अपना आठवां अवतार लिया. श्रीकृष्ण का स्वरूप जितना मनमोहक है, उतना ही प्रतीकात्मक भी माना जाता है. सिर पर मुकुट, उसमें सजा मोर पंख, हाथों में बांसुरी और पीतांबर धारण किए श्रीकृष्ण का स्वरूप सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्रीकृष्ण ने अपने मुकुट में किसी अन्य पक्षी का पंख नहीं, बल्कि केवल मोर का पंख ही क्यों धारण किया? इसके पीछे केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, त्याग और वचन निभाने की एक गहरी पौराणिक मान्यता जुड़ी हुई है.

मोर पंख है राधा-कृष्ण के प्रेम का प्रतीक

ब्रज क्षेत्र की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मोर का पंख भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी के निष्कलंक, दिव्य और पवित्र प्रेम का प्रतीक माना जाता है. मोर पंख प्रेम, समर्पण, सौंदर्य और आध्यात्मिक शुद्धता का संदेश देता है. यही कारण है कि जन्माष्टमी, राधाष्टमी और श्रीकृष्ण से जुड़े अन्य धार्मिक पर्वों में मोर पंख का विशेष महत्व बताया जाता है. कई श्रद्धालु इसे भगवान श्रीकृष्ण की कृपा का प्रतीक मानकर अपने घर और पूजा स्थल में भी स्थापित करते हैं.

घर के मंदिर में मोर पंख रखना क्यों माना जाता है शुभ?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर के मंदिर या पूजा स्थान में मोर पंख रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. माना जाता है कि इससे घर का वातावरण शांत और पवित्र बना रहता है तथा नकारात्मकता दूर होती है. इसी वजह से कई लोग अपने पूजा घर, तिजोरी या भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा के पास मोर पंख रखते हैं. हालांकि यह धार्मिक आस्था और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित विश्वास है.

मोर पंख का संबंध केवल श्रीकृष्ण से नहीं

पौराणिक कथाओं में मोर पंख का संबंध केवल द्वापर युग तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि इसकी कथा त्रेता युग और भगवान श्रीराम के वनवास काल से भी जुड़ी हुई बताई जाती है. मान्यता है कि जब रावण माता सीता का हरण कर ले गया, तब भगवान श्रीराम और लक्ष्मण वन-वन भटककर प्रकृति, वृक्षों और पशु-पक्षियों से माता सीता का पता पूछ रहे थे. उसी दौरान एक मोर ने भगवान श्रीराम की सहायता करने का संकल्प लिया.

जब मोर ने श्रीराम को दिखाया माता सीता तक पहुंचने का रास्ता

पौराणिक कथा के अनुसार, मोर ने भगवान श्रीराम से कहा कि उसने देखा है कि रावण किस दिशा में माता सीता को लेकर गया था और वह उन्हें सही मार्ग दिखा सकता है. लेकिन मोर ने यह भी कहा कि वह तो उड़ सकता है, जबकि भगवान श्रीराम और लक्ष्मण को पैदल चलना पड़ेगा. ऐसे में उसने एक अनोखा उपाय सुझाया. मोर ने कहा कि वह उड़ते समय रास्ते में अपने पंख गिराता जाएगा, ताकि भगवान श्रीराम उन पंखों को देखकर सही दिशा में आगे बढ़ सकें और रास्ता न भटकें.

प्रभु की सेवा में मोर ने कर दिया अपना सब कुछ न्योछावर

कथा के अनुसार, मोर आकाश में उड़ते हुए एक-एक कर अपने पंख गिराता गया. वह लगातार ऐसा करता रहा ताकि भगवान श्रीराम और लक्ष्मण बिना भटके आगे बढ़ सकें. धीरे-धीरे उसके सभी पंख झड़ गए. मान्यता है कि प्रभु की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित कर देने के कारण उसकी मृत्यु का समय भी निकट आ गया. जब भगवान श्रीराम ने मोर का यह त्याग और समर्पण देखा तो वे भावुक हो उठे.

श्रीराम ने दिया था अगले जन्म में सम्मान देने का वचन

पौराणिक मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीराम ने मोर से कहा कि इस जन्म में वे उसके उपकार का ऋण नहीं चुका सकते, लेकिन अगले अवतार में अवश्य उसका सम्मान करेंगे. उन्होंने वचन दिया कि जब वे अगले जन्म में धरती पर अवतार लेंगे, तब मोर के पंख को अपने मुकुट पर धारण कर उसे अमर सम्मान देंगे.

श्रीकृष्ण अवतार में पूरा किया अपना वचन

जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्रीकृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब उन्होंने अपने मुकुट पर मोर पंख धारण किया. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि श्रीराम द्वारा दिए गए वचन को निभाने और मोर के त्याग का सम्मान करने का प्रतीक भी माना जाता है. इसी वजह से आज भी भगवान श्रीकृष्ण के मुकुट में सजा मोर पंख प्रेम, भक्ति, समर्पण, कृतज्ञता और वचन पालन का संदेश देता है.