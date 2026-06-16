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Jagannath Temple Story: पुरी जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य! आखिर क्यों अधूरे रूप में विराजते हैं भगवान जगन्नाथ, जानकर रह जाएंगे हैरान

Puri Temple Mystery: पुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को अधूरा माना जाता है और लोग बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं. जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति का रहस्य हर कोई नहीं जानता. आइए इसे विस्तार से जानते हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: June 16, 2026 6:14:45 PM IST

भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है?
भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है?


Jagannath Temple Story: भगवान जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी में है. यह मंदिर चार धाम का हिस्सा है. यहां भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजमान हैं. उनके बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा भी उनके साथ विराजमान हैं. हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है. 2026 में जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई को होगी और 24 जुलाई तक चलेगी.

उनके साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी रथ यात्रा होती है. पुरी जगन्नाथ मंदिर में कई मान्यताएं, कहानियां और रहस्य हैं जो अक्सर लोगों को हैरान कर देते हैं. पुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को अधूरा माना जाता है और लोग बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं. जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति का रहस्य हर कोई नहीं जानता. आइए इसे विस्तार से जानते हैं.

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माता रोहिणी ने सुनाई राधा रानी की कहानी

कहानी के अनुसार, एक बार भगवान कृष्ण ने नींद में राधा को आवाज दी. इससे उनकी सभी पत्नियां चौंक गईं. उन्हें लगा कि कहीं वह राधा को भूल तो नहीं गए. इसलिए, सभी पत्नियाँ माता रोहिणी के पास गईं. तब माता रोहिणी ने सभी को भगवान कृष्ण और राधा रानी की कहानी सुनाने की पेशकश की, लेकिन उससे पहले, उन्होंने सुभद्रा को दरवाज़े पर पहरा देने का आदेश दिया. तब सुभद्रा ने पहरा दिया, किसी को भी अंदर नहीं आने दिया. सभी लोग माता रोहिणी द्वारा सुनाई जा रही कहानी को ध्यान से सुन रहे थे.

थोड़ी देर में भगवान कृष्ण और बलराम भी आ गए. सुभद्रा ने कृष्ण और बलराम को दरवाज़े पर ही रोक दिया, लेकिन रोहिणी जो कहानी सुना रही थीं, वह बाहर तक सुनाई दे रही थी. सुभद्रा, बलराम और कृष्ण मुख्य दरवाज़े पर खड़े होकर सुन रहे थे. कहानी सुनते-सुनते, तीनों की हालत ऐसी हो गई कि उन्हें अपने हाथ-पैर ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे. तभी, ऋषि नारद आए और तीनों की हालत देखकर चौंक गए.

विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी. उस समय, नारद ने भगवान कृष्ण से कहा कि वे भक्ति में डूबे हुए मूर्ति के रूप में धरती पर रहें, ताकि आम लोगों को दर्शन दे सकें. भगवान ने मान लिया. इस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए, कुछ समय बाद, राजा इंद्रघुमन ने एक कारीगर से इन तीन मूर्तियों को बनाने के लिए कहा. उस समय, भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े आदमी के भेष में आए. उन्होंने राजा से कहा कि वे भगवान नीलमाधव, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी.

विश्वकर्मा ने कहा कि वे 21 दिनों में मूर्तियां पूरी कर देंगे, लेकिन वे यह काम अकेले और एक ही कमरे में करेंगे. इस दौरान कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा. राजा मान गए, और विश्वकर्मा ने एक ही कमरे में मूर्तियां तराशना शुरू कर दिया. कमरे से हर दिन आरी, हथौड़े और छेनी की आवाज़ें आने लगीं, लेकिन एक दिन आवाज़ें बंद हो गईं.

कमरे में तीन मूर्तियां अधूरी 

राजा तब विश्वकर्मा की शर्त भूल गए और दरवाज़ा खोल दिया. तुरंत ही देवता गायब हो गए और तीनों मूर्तियां अधूरी छोड़ गए. राजा को बहुत पछतावा हुआ. इसे भगवान की इच्छा मानकर उन्होंने जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया. तब से, पुरी मंदिर में देवताओं की अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है.

Tags: Jagannath Temple
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