जाप माला में आखिर 108 दाने ही क्यों होते हैं? जानिए इसके पीछे की मान्यताएं, धर्म, ज्योतिष, योग और विज्ञान से जुड़ा है रहस्य

108 bead rosary: भारतीय घरों में पूजा-पाठ, मंत्र जाप और ध्यान के दौरान 108 दानों वाली माला का उपयोग सदियों से किया जाता रहा है. सनातन धर्म में जाप माला को केवल एक धार्मिक वस्तु नहीं बल्कि साधना, एकाग्रता और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना गया है. अक्सर लोग माला से मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें 108 दाने ही क्यों होते हैं. क्या यह केवल धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा है? आइए जानते हैं 108 संख्या के महत्व और जाप माला से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में.

सनातन धर्म में 108 संख्या को क्यों माना जाता है पवित्र?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 108 संख्या को पूर्णता, पवित्रता और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है. यही कारण है कि इस संख्या को ज्ञान और आध्यात्मिकता से भी जोड़ा जाता है. इसके अलावा भगवान विष्णु, भगवान शिव, मां दुर्गा और अन्य देवी-देवताओं के 108 नामों के जाप की परंपरा भी प्राचीन काल से चली आ रही है. मान्यता है कि 108 बार मंत्र का उच्चारण करने से साधक का मन अधिक एकाग्र होता है और उसकी प्रार्थना ईश्वर तक प्रभावी रूप से पहुंचती है.

12 राशियां और 9 ग्रह भी जोड़ते हैं 108 से संबंध

ज्योतिष शास्त्र में भी 108 संख्या को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां और 9 ग्रह मिलकर मानव जीवन को प्रभावित करते हैं. जब 12 राशियों का गुणा 9 ग्रहों से किया जाता है, तो परिणाम 108 आता है. 12 × 9 = 108 यही वजह है कि 108 संख्या को संपूर्ण ग्रह-नक्षत्रीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. माना जाता है कि 108 बार मंत्र जाप करने से व्यक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित कर सकता है.

27 नक्षत्र और 4 चरण भी बताते हैं 108 का महत्व

वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों का वर्णन मिलता है. प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं. जब 27 नक्षत्रों को 4 चरणों से गुणा किया जाता है तो परिणाम 108 आता है. यही कारण है कि 108 संख्या को सम्पूर्ण ज्योतिषीय चक्र का प्रतिनिधि माना जाता है. कई विद्वानों का मानना है कि यह संख्या संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था और ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है.

योग और आध्यात्मिक साधना में भी खास है 108 संख्या

योग और ध्यान की परंपराओं में 108 संख्या का विशेष महत्व बताया गया है. आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार मानव शरीर में अनेक नाड़ियां और ऊर्जा केंद्र मौजूद होते हैं. कहा जाता है कि हृदय से निकलने वाली प्रमुख ऊर्जा नाड़ियों का संबंध 108 महत्वपूर्ण बिंदुओं से जुड़ा होता है. इसलिए 108 बार मंत्र जाप करने से मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलती है. योग साधक और ध्यान करने वाले लोग भी 108 संख्या को ऊर्जा जागरण और आध्यात्मिक उन्नति से जोड़कर देखते हैं.

विज्ञान की नजर में भी क्यों खास है 108?

108 संख्या को लेकर कई वैज्ञानिक और खगोल संबंधी चर्चाएं भी होती रही हैं. कुछ विद्वानों का मानना है कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की दूरी तथा उनके व्यास के अनुपात में 108 के आसपास का संबंध दिखाई देता है. हालांकि इसे धार्मिक मान्यताओं का प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण नहीं माना जाता, लेकिन यह तथ्य 108 संख्या को और अधिक रोचक बना देता है. इसी कारण यह संख्या केवल धर्म और आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि विज्ञान और खगोल विज्ञान में भी चर्चा का विषय बनी रहती है.

जाप माला में होता है एक अतिरिक्त गुरु दाना

बहुत कम लोग जानते हैं कि जाप माला में केवल 108 दाने ही नहीं होते, बल्कि एक अतिरिक्त दाना भी होता है. इस विशेष दाने को सुमेरु दाना या गुरु दाना कहा जाता है. यह दाना साधारण दानों से थोड़ा अलग होता है और इसका विशेष महत्व माना जाता है. मंत्र जाप करते समय साधक 108 दानों तक पहुंचने के बाद गुरु दाने को पार नहीं करता. इसके बजाय माला को पलटकर दोबारा जाप शुरू करता है.

गुरु दाने को पार क्यों नहीं किया जाता?

सनातन परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है. गुरु दाना उसी सम्मान का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि जाप करते समय गुरु दाने को पार करना उचित नहीं माना जाता. जब साधक उस बिंदु तक पहुंचता है तो वह माला को पलट देता है और विपरीत दिशा में जाप जारी रखता है. यह परंपरा विनम्रता, श्रद्धा और गुरु के प्रति सम्मान का प्रतीक मानी जाती है.

केवल गिनती नहीं, साधना का माध्यम है 108 दानों वाली माला

जाप माला का उद्देश्य केवल मंत्रों की गिनती करना नहीं है. यह मन को एकाग्र करने, ध्यान को स्थिर रखने और साधना को नियमित बनाने का माध्यम भी है. 108 दानों की संख्या धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय गणनाओं, योगिक सिद्धांतों और आध्यात्मिक परंपराओं का एक अद्भुत संगम मानी जाती है. यही कारण है कि सदियों से यह संख्या सनातन संस्कृति में विशेष स्थान रखती है.