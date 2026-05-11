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Somnath: ज्योतिर्लिंगों में प्रथम क्यों कहलाता है सोमनाथ? किसने की थी स्थापना, जानिए इतिहास, पुनर्निर्माण की गाथा

Somnath first Jyotirlinga: गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है. मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर आज सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे. मंदिर का इतिहास कई बार विनाश और पुनर्निर्माण से जुड़ा रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यहां दर्शन करने से पापों और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 11, 2026 11:33:43 AM IST

आस्था और संघर्ष का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर
आस्था और संघर्ष का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर


Somnath first Jyotirlinga: गुजरात में स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ को प्रथम ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है. यह पवित्र मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल के पास प्रभास पाटन में अरब सागर के किनारे स्थित है. अपनी आध्यात्मिक महत्ता और गौरवशाली इतिहास के कारण सोमनाथ मंदिर देशभर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.  मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज “सोमनाथ अमृत महोत्सव” का आयोजन किया जा रहा है. इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे. आयोजन के दौरान 11 तीर्थस्थलों के पवित्र जल से मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक किया जाएगा, जिसे धार्मिक रूप से बेहद शुभ और विशेष माना जा रहा है.

12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है सोमनाथ मंदिर

धार्मिक ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग बताया गया है. यही कारण है कि इस मंदिर का हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष स्थान है. मान्यता है कि यहां भगवान शिव के दर्शन करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. ऐसा भी माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने से रोगों से राहत मिलती है और चंद्र दोष दूर होता है. यही वजह है कि देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

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त्रिवेणी संगम पर स्थित है पवित्र सोमनाथ धाम

सोमनाथ मंदिर को त्रिवेणी संगम क्षेत्र में स्थित माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यहां हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम अरब सागर में होता है. इस पवित्र संगम का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस स्थान पर स्नान और पूजा करने से आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है. समुद्र किनारे स्थित होने के कारण मंदिर की भव्यता और भी आकर्षक दिखाई देती है.

चंद्रदेव ने की थी सोमनाथ मंदिर की स्थापना

पौराणिक कथाओं के अनुसार, सोमनाथ मंदिर की स्थापना सबसे पहले सोमराज यानी चंद्रदेव ने की थी. मान्यता है कि दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रदेव का तेज और सौंदर्य कम होने लगा था. श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने सौराष्ट्र क्षेत्र में भगवान शिव की कठोर तपस्या की. चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और श्राप से मुक्त किया. इसके बाद चंद्रदेव ने यहां भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसे बाद में सोमनाथ मंदिर के रूप में प्रसिद्धि मिली.

कई बार टूटा और फिर बना सोमनाथ मंदिर

सोमनाथ मंदिर का इतिहास संघर्ष और पुनर्निर्माण की गाथा से जुड़ा हुआ है. इतिहास में कई बार इस मंदिर पर आक्रमण किए गए और इसे लूटा गया. हर बार मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था और संकल्प के कारण इसका पुनर्निर्माण भी होता रहा. वर्तमान में मौजूद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 11 मई 1951 को पूरा हुआ था. देश की आजादी के बाद इस मंदिर के पुनर्निर्माण को राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक माना गया.

75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा अमृत महोत्सव

सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. “सोमनाथ अमृत महोत्सव” के तहत धार्मिक अनुष्ठान, पूजा और कुंभाभिषेक जैसे आयोजन किए जाएंगे. इस अवसर पर देशभर से श्रद्धालुओं और संतों के पहुंचने की संभावना है. मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है और पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है.

Tags: somnath first jyotirlingasomnath temple significance
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