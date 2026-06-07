लंकापति रावण को ‘दशानन’ क्यों कहा जाता है? क्या सच में लंकेश के 10 सिर थे, जानिए सभी मुखों का मतलब

Ravana Dashamukha Name Meaning: रामायण काल में रावण से ज्यादा बुद्धिमान शायद दूर-दूर तक कोई नहीं था. वह असाधारण बुद्धिमत्ता, विद्वता और ज्ञान का धनी था. कथा के अनुसार, रावण चारों वेदों और छह शास्त्रों का ज्ञाता था. उसे ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत और तंत्र विद्या में महारत हासिल थी. यही नहीं, उसने ‘रावण संहिता’ जैसे ग्रंथों की रचना भी की, जो ज्योतिष और भविष्य ज्ञान से जुड़े माने जाते हैं. मतलब, उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि देवता भी उसके ज्ञान का लोहा मानते थे. इतना सब होने के बाद रावण भगवान शिव का परम भक्त भी था. अपनी कठोर तपस्या के बल पर उसने शिव जी से कई वरदान प्राप्त किए थे. हालांकि, उसकी महान बुद्धि के साथ अहंकार भी जुड़ गया. यही अहंकार उसके पतन का कारण बना.

रामायण में लंकापति रावण को दशानन या दशमुख भी कहा गया है. आमतौर पर लोग यही मानते हैं कि, रावण के 10 सिर होने कारण उसे दशानन कहा जाता है. असल में उसके 10 सिर उसकी दस शक्तियों और गुणों का प्रतीक माने जाते हैं. कहा जाता है कि ये सिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को दर्शाते थे. अब सवाल है कि आखिर, रावण को क्यों कहा गया दशानन? रावण के 10 सिर किन बुराइयों का प्रतीक? आइए जानते हैं इस बारे में-

रावण को दशानन क्यों कहा गया?

बाल्मीकि रामायण के अनुसार, एक बार जब रावण ने घोर तपस्या कर भगवान भगवान शिव को प्रसन्न किया, तब उसे अपार ज्ञान और शक्तियां प्राप्त हुईं. इसी ज्ञान की वजह से उसे ‘दशानन’ कहा गया. मतलब दसों दिशाओं का ज्ञाता. उसके 10 सिर यह भी दर्शाते हैं कि वह चारों वेद और छह शास्त्रों का ज्ञानी था. लेकिन, यही दस सिर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बने.

रावण के 10 सिर किन बुराइयों का प्रतीक?

काम: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रावण का पहला सिर उसकी अनियंत्रित इच्छाओं को दर्शाता है, जिसे उसकी हार का कारण भी माना गया है.

क्रोध: माना जाता है कि रावण का दूसरा सिर क्रोध को दर्शाता है. रावण का गुस्सा इतना अधिक था कि वह बिना किसी विचार विमर्श के काम करते थे और क्रोध के चलते सभी हदों को भी पार कर देते थे.

लोभ: मान्यता है कि रावण का तीसरा सिर लोभ का प्रतीक है. रावण के मन में इस संसार की हर वस्तुओं को पाने का लालच था और वह सभी चीजों पर अपना अधिकार पाना चाहते थे.

मोह: रावण का चौथा सिर मोह का माना जाता है. उन्हें अपनी शक्ति और संपत्ति से अधिक मोह था, जिसके चलते सही और गलत की पहचान भी खो दी थी.

अहंकार: रावण का पांचवां सिर अहंकार को दर्शाता है, जिसे उनका सबसे बड़ा शत्रु माना गया है.

मद: मान्यता है कि रावण का छठा सिर मद को दर्शाता है यानी उन्हें अपने वैभव पर अत्यधिक गर्व था, जिसे उनकी हार का कारण भी माना जाता है.



ईर्ष्या: पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक रावण का सातवां सिर ईर्ष्या को दर्शाता है. कहते हैं कि रावण दूसरों की सफलता और अच्छाई को देखकर उसके मन में ईर्ष्या भर जाती थी.

चिंता: रावण का आठवां सिर चिंता का प्रतीक है, जिस कारण उनका मन अशांत रहता था.

द्वेष: रावण का नौवां सिर द्वेष को दर्शाता है , जो उनके मन को प्रतिशोध की भावना से भर देता था.

अज्ञान: रावण का दसवां और आखिरी सिर अज्ञान का प्रतीक है, जो उसे धर्म-सत्य के मार्ग से भटका कर विनाश की ओर ले जाता था.