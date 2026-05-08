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पूजा में अक्षत् के लिए साबुत चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? क्या है इनका धार्मिक महत्व, मंत्र और विधि

Akshat Me Sabut Chawal Kyu Chadhta Hai: हिन्दू धर्म में किसी भी पूजा या मांगलिक कार्यों में साबुत चावल (अक्षत) का प्रयोग जरूर किया जाता है. बता दें कि, 'अक्षत' का अर्थ है जो कभी टूटा या खंडित न हो. यहां सवाल यह है कि, आखिर अक्षत् में साबुत चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? जौ, गेहूं या अन्य अनाज क्यों नहीं? क्या है इसका अर्थ और मंत्र? आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Last Updated: May 8, 2026 3:50:27 PM IST

जानिए, अक्षत् में साबुत चावल ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? (Canva)
जानिए, अक्षत् में साबुत चावल ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? (Canva)


Akshat Me Sabut Chawal Kyu Chadhta Hai: हिन्दू धर्म में किसी भी पूजा या मांगलिक कार्यों में साबुत चावल (अक्षत) का प्रयोग जरूर किया जाता है. अतिथि के लिए या विशेष अवसर या त्योहार पर तिलक में अक्षत् का उपयोग होता है. दुल्हन की ​विदाई हो या फिर गृह प्रवेश उसमें भी अक्षत् प्रयोग में लाते हैं. बता दें कि, ‘अक्षत’ का अर्थ है जो कभी टूटा या खंडित न हो. यह पूर्णता, पवित्रता और अटूट भक्ति का प्रतीक है. सनातन धर्म में साबुत चावल ईश्वर के प्रति निष्कपट और पूर्ण समर्पण को दर्शाता है, जबकि टूटा हुआ चावल नकारात्मकता या अपूर्णता का संकेत माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि, ऐसा करने से देवी-देवता प्रसन्न होते हैं. यहां सवाल यह है कि, आखिर अक्षत् में साबुत चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? जौ, गेहूं या अन्य अनाज क्यों नहीं? क्या है इसका अर्थ और मंत्र? आइए जानते हैं इस बारे में-

अक्षत् का अर्थ क्या है?

अक्षत् का मतलब है, जिसकी क्षति न हो, जो टूटा न हो, जो अपूर्ण न हो, जो अखंडित हो. इस वजह से अक्षत् में साबुत चावल लेते हैं, उसके लिए टूटे हुए चावल का उपयोग नहीं किया जाता है.

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पूजा के समय अक्षत् में साबुत चावल क्यों चढ़ाते हैं?

शुद्धता का प्रतीक: साबुत चावल को सबसे पवित्र और शुद्ध अन्न माना जाता है क्योंकि वह धान की खोल में सुरक्षित रहता है, जबकि जौ, गेहूं के साथ ऐसी बात नहीं. वहीं साबुत चावल का सफेद रंग पवित्रता, सादगी और शांति का प्रतीक है, जिसे सात्विकता से जोड़कर भी देखते हैं. यह सुख और समृद्धि का भी प्रतीक है. जब हम भगवान को साबुत चावल अर्पित करते हैं तो उनसे धन-धान्य से घर भरने की प्रार्थना करते हैं.

धन-वैभव का प्रतीक: साबुत चावल जीवन में पू​र्णता प्रदान करने के लिए भी अर्पित करते हैं. साबुत चावल को धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी से जोड़कर देखते हैं. इस वजह से दुल्हन जब मायके से ससुराल जाती है तो अपने साथ अक्षत् लेकर जाती है, ताकि उस परिवार में सुख-समृद्धि आए. इस वजह से दुल्हन को घर की लक्ष्मी कहा गया है. अक्षत् में साबुत चावल अर्पित करने से दरिद्रता का नाश होता है.

शुभता का प्रतीक: जब हम किसी का तिलक करते हैं तो उसमें अक्षत् लगाते हैं, इसका अर्थ यह है कि आप सकुशल रहें. आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए, घर धन और धान्य से भरा रहे. आपकी सेहत ठीक रहे और आपकी कोई क्षति न हो. आपको कोई हानि न हो.

अक्षत् चढ़ाने का मंत्र

अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता: सुशोभिता:।
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर॥
इस मंत्र का अर्थ यह है कि सभी देवों में श्रेष्ठ परमेश्वर, कुंकुम से सुशोभित यह अक्षत् मैं आपको श्रद्धा और भक्ति से चढ़ा रहा हूं, आप से ग्रहण करें.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. India News इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.)

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