हिंदू विवाह की इस रस्म के पीछे छिपा है बड़ा धार्मिक रहस्य, जानिए मांग में 3 बार क्यों भरा जाता है सिंदूर

Hindu Marriage Rituals: हिंदू विवाह में हर रस्म का अपना खास महत्व होता है. इन्हीं में से एक सबसे अहम रस्म है सिंदूरदान. शादी के मंडप में जब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है, तो वह पल सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि सात जन्मों के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है.

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर एक बार नहीं बल्कि 3 बार क्यों भरता है? इसके पीछे सिर्फ परंपरा ही नहीं, बल्कि गहरी धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं. आइए आसान भाषा में जानते हैं इसका महत्व.

हिंदू धर्म में सिंदूर का क्या महत्व है?

सनातन धर्म में सिंदूर को सुहाग और वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना गया है. शादी के बाद विवाहित महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, जिसे पति की लंबी उम्र और सुखी दांपत्य जीवन से जोड़कर देखा जाता है.धार्मिक मान्यता है कि सिंदूर सिर्फ श्रृंगार नहीं, बल्कि पति-पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक भी होता है.

विवाह में 3 बार सिंदूर लगाने का धार्मिक कारण

पहली बार सिंदूर लगाने का महत्व

मान्यता है कि पहली बार सिंदूर भरते समय मां लक्ष्मी का आशीर्वाद माना जाता है. इससे दांपत्य जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है.

दूसरी बार सिंदूर क्यों लगाया जाता है?

दूसरी बार लगाया गया सिंदूर देवी सरस्वती से जुड़ा माना जाता है. इसका अर्थ है कि पति-पत्नी के जीवन में समझदारी, मधुर वाणी और ज्ञान बना रहे.

तीसरी बार सिंदूर लगाने का अर्थ

तीसरी बार सिंदूर लगाना देवी पार्वती के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे वैवाहिक जीवन पर आने वाली नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है और रिश्ते में मजबूती आती है.

नाक पर सिंदूर गिरना क्यों माना जाता है शुभ?

शादी के दौरान कई बार आपने देखा होगा कि सिंदूर भरते समय थोड़ा सिंदूर दुल्हन की नाक पर भी गिर जाता है. मान्यता है कि इसे बेहद शुभ संकेत माना जाता है.कहा जाता है कि इससे पति-पत्नी के बीच प्रेम और अपनापन बढ़ता है और रिश्ता लंबे समय तक मजबूत बना रहता है.

शादी वाला सिंदूर ही सालभर लगाने की परंपरा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विवाह के दिन दूल्हा जो सिंदूर दुल्हन की मांग में भरता है, उसी सिंदूर को सालभर इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है. इसे वैवाहिक रिश्ते की पवित्रता और स्थिरता से जोड़कर देखा जाता है.

रामायण काल से चली आ रही है परंपरा

सिंदूर लगाने की परंपरा बेहद प्राचीन मानी जाती है. धार्मिक कथाओं के अनुसार, माता सीता भी भगवान श्रीराम की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए सिंदूर लगाती थीं. तभी से यह परंपरा हिंदू विवाह और सुहाग का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई.