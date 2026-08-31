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द्रौपदी ने अर्जुन को चुना वर, कर्ण को क्यों नहीं? वो 4 ऐसी वजहें, जो बदल देंगी महाभारत को देखने का नजरिया

Draupadi Vivah: द्रौपदी ने कर्ण से विवाह क्यों नहीं किया? जानिए महाभारत की कथा में छिपी 4 वजहें, अर्जुन को वर चुनने और कर्ण से जुड़े इस रहस्य की पूरी कहानी-

By: Lalit Kumar | Published: August 31, 2026 8:34:08 AM IST

द्रौपदी ने अर्जुन को चुना वर, कर्ण को क्यों नहीं?
द्रौपदी ने अर्जुन को चुना वर, कर्ण को क्यों नहीं?


Why Draupadi Not Married Karna: जब भी महाकाव्य महाभारत की बात आती है तो द्रौपदी को लेकर कई प्रश्न आ खड़े होते हैं. पांडवों के साथ उनका विवाह, कौरवों द्वारा द्रौपदी का चीरहरण, भगवान श्रीकृष्ण का उनका बचाव और कर्ण से द्रौपदी के विवाह न करने की वजह जैसे कई प्रश्न अक्सर लोगों के दिमाग में रहते हैं. अगर कर्ण इतना महान धनुर्धर था, तो द्रौपदी ने उसे अपना वर क्यों नहीं चुना? आखिर कर्ण और अर्जुन दोनों ही असाधारण योद्धा थे, फिर पांचाली का मन अर्जुन की ओर ही क्यों गया? इस सवाल का जवाब केवल स्वयंवर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे द्रौपदी का जन्म, उनके पिता द्रुपद की इच्छा, कर्ण का दुर्योधन से संबंध और पूर्वजन्म से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं भी बताई जाती हैं.

हालांकि, कर्ण को द्रौपदी द्वारा स्वयंवर में अस्वीकार करने वाली कथा के अलग-अलग संस्करण मिलते हैं. लोकप्रिय परंपरा में कहा जाता है कि, द्रौपदी ने कर्ण को सूतपुत्र मानकर विवाह से इनकार किया था, लेकिन महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण में यह प्रसंग इसी रूप में नहीं मिलता.

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1. द्रौपदी का जन्म ही था एक खास उद्देश्य से

द्रौपदी का जन्म सामान्य तरीके से नहीं हुआ था. महाभारत की कथा के अनुसार, राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य से हुए अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ कराया था. इसी यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का प्राकट्य हुआ. धृष्टद्युम्न के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया कि वह द्रोणाचार्य के वध के लिए जन्मा था. द्रौपदी का जन्म भी इसी बड़े घटनाक्रम का हिस्सा था. यही वजह थी कि द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह किसी ऐसे योद्धा से करना चाहते थे जो असाधारण युद्धकौशल रखता हो. स्वयंवर में रखा गया कठिन धनुर्विद्या परीक्षण इसी पृष्ठभूमि का हिस्सा है.

2. स्वयंवर में अर्जुन ने जीता लक्ष्य

द्रौपदी के स्वयंवर में एक कठिन प्रतियोगिता रखी गई थी. विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर घूमती हुई मछली के लक्ष्य को नीचे रखे प्रतिबिंब को देखकर भेदना था. अनेक राजा और योद्धा इस चुनौती में सफल नहीं हो सके. अंततः ब्राह्मण के वेश में पहुंचे अर्जुन ने लक्ष्य भेद दिया और द्रौपदी ने उन्हें वरमाला पहनाई. यानी मूल कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त पूरी करके द्रौपदी को जीता था.

3. कर्ण से विवाह न करने की ‘सूतपुत्र’ वाली कथा कितनी सही?

ये महाभारत का सबसे चर्चित और विवादित प्रसंग है. लोकप्रिय कथाओं में कहा जाता है कि, कर्ण जब स्वयंवर में धनुष उठाने पहुंचे तो द्रौपदी ने उन्हें सूतपुत्र कहकर स्वीकार करने से मना कर दिया था. इस घटना को बाद में कर्ण और द्रौपदी के बीच तनाव से भी जोड़ा जाता है. हालांकि,  महाभारत के Critical Edition में द्रौपदी के कर्ण को सूतपुत्र कहकर रोकने वाला प्रसंग नहीं है. उस पाठ में कर्ण प्रतियोगिता में प्रयास करते हैं, लेकिन लक्ष्य साधने में सफल नहीं होते हैं.

4. पूर्वजन्म का वरदान भी जुड़ा है बड़ी कहानी से

द्रौपदी के पांच पांडवों की पत्नी बनने के पीछे भी एक अद्भुत कथा बताई जाती है. महाभारत के आदिपर्व में व्यास द्रुपद को बताते हैं कि पूर्वजन्म में एक कन्या ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उत्तम गुणों से युक्त पति की कामना की थी. कथा में वह अपनी इच्छा बार-बार व्यक्त करती है और शिव उसे अगले जन्म में पांच पति मिलने का वर देते हैं. यही कारण बताया गया कि द्रौपदी का जीवन आगे चलकर पांचों पांडवों से जुड़ा. इस दृष्टि से देखें तो द्रौपदी का अर्जुन से मिलना केवल एक सामान्य स्वयंवर का परिणाम नहीं था, बल्कि महाभारत की व्यापक नियति-कथा का हिस्सा था.

तो क्या कर्ण और द्रौपदी का विवाह कभी संभव था?

महाभारत की मूल कथा को देखें तो इसका सीधा जवाब नहीं है. स्वयंवर की शर्त पूरी करके अर्जुन विजेता बने और द्रौपदी ने उन्हें वरमाला पहनाई. कर्ण-द्रौपदी विवाह को लेकर जो चर्चित कारण बताए जाते हैं, उनमें सामाजिक पहचान, कर्ण का दुर्योधन से संबंध और द्रौपदी की पूर्वनियत भूमिका जैसी बातें प्रमुख हैं, लेकिन इनमें से सभी बातें मूल महाभारत के एक ही पाठ में स्पष्ट रूप से नहीं मिलतीं हैं.

Tags: Dharmmahabharata storyreligion news
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