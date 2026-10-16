द्रौपदी को क्यों मिले थे पांच पति? अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव से मांगा था यह वरदान, रहस्यमयी है यह कथा

Draupadi Previous Birth Story: महाभारत की कथा में द्रौपदी का स्वयंवर, अर्जुन का मछली की आंख पर निशाना लगाना और फिर पांचों पांडवों से उनका विवाह- ये प्रसंग आज भी लोगों के मन में कई सवाल खड़े करते हैं. ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि, आखिर द्रौपदी जैसी राजकुमारी का विवाह पांच भाइयों से क्यों हुआ? क्या इसके पीछे माता कुंती की अनजाने में कही गई बात थी या फिर पूर्व जन्म में भगवान शिव से मांगा गया कोई वरदान? महाभारत की परंपराओं में इस रहस्य से जुड़ी एक रोचक कथा मिलती है, हालांकि इसके विवरण अलग-अलग ग्रंथों और लोक-परंपराओं में कुछ भिन्न भी मिलते हैं. पढ़िए महाभारत की यह रोचक कथा-

पूर्व जन्म में ऋषि की पुत्री थीं द्रौपदी?

महाभारत के आदि पर्व में ऋषि वेदव्यास द्रौपदी के पांच पांडवों की पत्नी बनने के पीछे एक दिव्य कारण बताते हैं. कथा के अनुसार, अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ऋषि की पुत्री थीं. वह गुणवान होने के बावजूद अपने मन के अनुरूप पति नहीं पा सकी थीं. तब उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा.

सभी श्रेष्ठ गुण वाला पति चाहती थीं द्रौपदी

कथा के मुताबिक, उस कन्या ने बार-बार ऐसे पति की कामना की, जिसमें सभी श्रेष्ठ गुण हों. उन्होंने अपनी इच्छा पांच बार दोहराई. भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए वरदान दिया कि अगले जन्म में उन्हें पांच पति प्राप्त होंगे. इस तरह इस कथा में द्रौपदी के पांच पतियों को उनके पूर्व जन्म की तपस्या और भगवान शिव के वरदान से जोड़ा गया है.

कुंती के एक वचन ने भी निभाई अहम भूमिका

द्रौपदी के पांच पांडवों से विवाह की कथा में माता कुंती का एक अनजाना वचन भी महत्वपूर्ण है. द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने लक्ष्य भेदकर उन्हें जीता था. जब पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर अपने निवास पर पहुंचे, तब अर्जुन ने माता कुंती से कहा कि वे उनके लिए कुछ लाए हैं. कुंती ने बिना देखे कह दिया कि सभी भाई आपस में उसे बांट लें.

ऐसे हुए द्रौपदी के 5 पति

जब कुंती को पता चला कि वे जिस वस्तु को बांटने की बात कह रही थीं, वह वास्तव में द्रौपदी हैं, तो वह असमंजस में पड़ गईं. इसके बाद युधिष्ठिर और अन्य पांडवों के सामने यह प्रश्न उठा कि माता के वचन और धर्म का पालन कैसे किया जाए. इसी प्रसंग में महर्षि वेदव्यास ने द्रौपदी के पूर्व जन्म और पांच पतियों से जुड़े वरदान की कथा सुनाई.